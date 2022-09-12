Наши военные нанесли восемь ударов. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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ВСУ в очередной раз уничтожили оккупантов

Авиация сил обороны ликвидировала взводный опорный пункт, шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также один зенитный ракетный комплекс.

Кроме этого, уничтожены 1 БПЛА типа "Орлан-10", сбита одна управляемая ракета Х-59, четыре управляемых ракеты морского базирования типа "Калибр" и пять управляемых ракет воздушного базирования типа Х-101. Потери врага в живой силе уточняют.

В россии впервые опубликовали информацию о реальных потерях в войне против Украины

В россии пытаются всеми силами скрыть реальные цифры потерь в войне против Украины. Но в сети появился документ, который может пролить свет на этот вопрос.

Соответствующий документ каким-то чудом попал в руки российского оппозиционера Михаила Ходорковского. Он и опубликовал отчет министерства финансов россии, в котором и содержатся данные о количестве "двухсотых" российских военных.

Если верить содержащимся в документе данным, то родные россиян по состоянию на 28 августа 2022 года получили немалую компенсацию. В общей сложности говорится о 361,4 миллиарда рублей или же по 7,4 миллиона рублей за каждого убитого на войне.

А еще в документе говорится, что по состоянию на 24 августа 2022 года минобороны россии подтвердило ликвидацию 48 759 своих военных.

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