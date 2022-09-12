Наші військові завдали вісім ударів. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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ЗСУ вкотре знищили окупантів

Авіація Сил оборони ліквідувала взводний опорний пункт, шість районів зосередження живої сили і військової техніки противника, а також один зенітний ракетний комплекс.

Окрім цього, знищено 1 БПЛА типу "Орлан–10", збито одну керовану ракету Х–59, чотири керовані ракети морського базування типу "Калібр" та п’ять керованих ракет повітряного базування типу Х–101. Втрати ворога в живій силі уточнюють.

У росії вперше опублікували інформацію про реальні втрати у війні проти України

У росії намагаються усіма силами приховати реальні цифри втрат у війні проти України. Але у мережі з'явився документ, який може пролити світло на це питання.

Відповідний документ якимось дивом потрапив до рук російського опозиціонера Михайла Ходорковського. Він і опублікував звіт міністерства фінансів росії, у якому й містяться дані про кількість "двохсотих" російських військових.

Якщо вірити даним, що містяться у документі, то рідні росіян станом на 28 серпня 2022 року отримали чималу компенсацію. Загалом мовиться про 361,4 мільярда рублів або ж по 7,4 мільйона рублів за кожного вбитого на війні.

А ще в документі йдеться про те, що станом на 24 серпня 2022 року міноборони росії підтвердило ліквідацію 48 759 своїх військових.

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