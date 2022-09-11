Як відомо, дрони працюють не лише на розвідку ситуації на фронті. Вони вповні успішно можуть знищувати ворога і в обороні, і під час контрнаступу.

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Танки горять-палають

Військові контррозвідники СБУ наочно показали, як ефектно мінусують російську техніку з повітря.

Наші бійці вже перетворили на металобрухт 70 танків різних модифікацій вартістю близько 170 мільйонів доларів,

– зазначили вони

Захисники держави анонсували продовження таких новин, адже не збираються зупинятися до повної перемоги.

Контррозвідники СБУ знищують російську техніку: дивіться відео

Втрати ворога вражають

Останні дні вражають контрнаступом ЗСУ та втратами, які несе ворог від їхньої ефективної роботи. Ми уже перетнули "ювілейну" позначку в 50 тисяч ліквідованих окупантів та з 24 лютого загалом знищили 52 650. До того ж росте не лише загальна, а й щоденна кількість знищеного ворога. Так, за попередню добу Збройним Силам вдалося нанести таких втрат ворогові:

понад 400 окупантів;

128 танків;

33 бойових броньованих машини;

4 артилерійських системи;

3 літаки;

1 гелікоптер;

4 БпЛА;

19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

1 спеціальна техніка.

Контрнаступ Збройних Сил України: останні новини

Як стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни, за останні дні ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 000 кілометрів. І усе це за період з 6 вересня.

11 вересня Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ просуваються на південь, схід та північ на Харківському напрямку, а до виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів. Зокрема, український прапор майорить уже над Куп'янськом, Ізюмом, Балаклією, Лисичанськом, Озерним, Новою Гусарівкою та низкою інших населених пунктів.

На тлі повідомлень з фронту окупанти швидко тікають з позицій, покидаючи навіть озброєння. Більш того, вони залишають населені пункти Луганщини, які були окуповані з 2014 року. Зокрема, з окупованих територій виїжджають так звані "комендатури", "прокуратури", окупанти та гауляйтери.

Важливо – карта бойових дій станом на 11 вересня: дивіться відео