Як відомо, дрони працюють не лише на розвідку ситуації на фронті. Вони вповні успішно можуть знищувати ворога і в обороні, і під час контрнаступу.
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Танки горять-палають
Військові контррозвідники СБУ наочно показали, як ефектно мінусують російську техніку з повітря.
Наші бійці вже перетворили на металобрухт 70 танків різних модифікацій вартістю близько 170 мільйонів доларів,
– зазначили вони
Захисники держави анонсували продовження таких новин, адже не збираються зупинятися до повної перемоги.
Контррозвідники СБУ знищують російську техніку: дивіться відео
Втрати ворога вражають
Останні дні вражають контрнаступом ЗСУ та втратами, які несе ворог від їхньої ефективної роботи. Ми уже перетнули "ювілейну" позначку в 50 тисяч ліквідованих окупантів та з 24 лютого загалом знищили 52 650. До того ж росте не лише загальна, а й щоденна кількість знищеного ворога. Так, за попередню добу Збройним Силам вдалося нанести таких втрат ворогові:
- понад 400 окупантів;
- 128 танків;
- 33 бойових броньованих машини;
- 4 артилерійських системи;
- 3 літаки;
- 1 гелікоптер;
- 4 БпЛА;
- 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 спеціальна техніка.
Контрнаступ Збройних Сил України: останні новини
- Як стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни, за останні дні ЗСУ просунулися на 70 кілометрів і звільнили понад 3 000 кілометрів. І усе це за період з 6 вересня.
- 11 вересня Головнокомандувач Валерій Залужний повідомив, що ЗСУ просуваються на південь, схід та північ на Харківському напрямку, а до виходу на державний кордон залишається 50 кілометрів. Зокрема, український прапор майорить уже над Куп'янськом, Ізюмом, Балаклією, Лисичанськом, Озерним, Новою Гусарівкою та низкою інших населених пунктів.
- На тлі повідомлень з фронту окупанти швидко тікають з позицій, покидаючи навіть озброєння. Більш того, вони залишають населені пункти Луганщини, які були окуповані з 2014 року. Зокрема, з окупованих територій виїжджають так звані "комендатури", "прокуратури", окупанти та гауляйтери.
Важливо – карта бойових дій станом на 11 вересня: дивіться відео