Как известно, дроны работают не только на разведку ситуации на фронте. Они вполне успешно могут уничтожать врага и в обороне, и во время контрнаступления.

К теме Ликвидировали десятки врагов, склад и машины: защитники показали, как освобождают Харьковщину

Танки горят-пылают

Военные контрразведчики СБУ наглядно показали, как эффектно минусуют российскую технику с воздуха.

Наши бойцы уже превратили в металлолом 70 танков разных модификаций стоимостью около 170 миллионов долларов,

– отметили они

Защитники государства анонсировали продолжение таких новостей, поскольку не собираются останавливаться до полной победы.

Контрразведчики СБУ уничтожают российскую технику: смотрите видео

Потери врага поражают

Последние дни поражают контрнаступлением ВСУ и потерями, которые несет враг от их эффективной работы. Мы уже пересекли "юбилейную" отметку в 50 тысяч ликвидированных оккупантов и с 24 февраля в целом уничтожили 52 650. К тому же растет не только общее, но и ежедневное количество уничтоженного врага. Так, за предыдущие сутки Вооруженным Силам удалось нанести такие потери врагу:

более 400 оккупантов;

128 танков;

33 боевые бронированные машины;

4 артиллерийские системы;

3 самолета;

1 вертолет;

4 БпЛА;

19 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

1 специальная техника.

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины: последние новости

Как утверждают аналитики американского Института изучения войны, за последние дни ВСУ продвинулись на 70 километров и освободили более 3 000 километров. И все это за период с 6 сентября.

11 сентября Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ продвигаются на юг, восток и север на Харьковском направлении, а до выхода на государственную границу остается 50 километров. В частности, украинский флаг развевается уже над Купянском, Изюмом, Балаклеей, Лисичанском, Озерным, Новой Гусаровкой и рядом других населенных пунктов.

На фоне сообщений с фронта оккупанты быстро убегают с позиций, бросая даже вооружение. Более того, они покидают населенные пункты Луганской области, которые были оккупированы с 2014 года. В частности, с оккупированных территорий выезжают так называемые "комендатуры", "прокуратуры", оккупанты и гауляйтеры.

Важно – карта боевых действий по состоянию на 11 сентября: смотрите видео