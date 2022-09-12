Місто без ліків та доступу до медичних послуг

Про це повідомив депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельніков під час брифінгу. Ще більша кількість людей деокупованого міста постраждала через відсутність медичної допомоги.

Увага На Харківщині на окремих ділянках ЗСУ дійшли до кордону з росією, – Синєгубов

Як і по всій окупованій території, росіяни чинили воєнні злочини і намагались їх приховати. Щонайменше тисячу місцевих мешканців загинуло внаслідок військових дій. Але ми вважаємо, що ще більша кількість людей постраждали, бо окупанти зруйнували всі заклади охорони здоров'я. Доступ до ліків був обмежений. Росіяни розграбували всі аптеки,

– наголосив Стрельніков.

Тож, наразі у звільненому Ізюмі гостро стоїть питання забезпечення ліками та госпіталізація тяжко хворих і поранених. За попередніми даними, на цей час у місті Ізюмі залишається близько 10 000 мирних мешканців.

Депутат зазначив, що ще до звільнення Ізюму вдалося провести "тиху" евакуацію жінок та дітей з міста.

80% інфраструктури Ізюму – зруйновано

Наразі у звільненому Ізюмі проходять стабілізаційні заходи, за участі ЗСУ, СБУ та правоохоронців. Місто потребує негайної відбудови, адже попереду зима і опалювальний сезон.

Внаслідок агресії росії понад 80% інфраструктури у місті зруйновано. Це і приватні будинки, і багатоквартирні, і промислові потужності. Але найстрашніше, що попереду зима і централізована система опалення розбита. Сподіваємось на допомогу обласної влади,

– сказав Максим Стрельник.

Як тільки завершаться заходи по стабілізації ситуації, міська влада відразу почне виконувати роботу у місті, до цього вони працювали в області.

Довідка. Ізюм – третє за величиною місто області. Станом на 2020 рік населення Ізюма становило понад 46 600 людей. Росіяни захопили Ізюм на початку березня. Місто інтенсивно обстрілювали з авіації, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова. З 2 квітня місто було повністю окуповане. Місцеві жителі залишились без електрики, води та газу.

Більше про це – ЗСУ вийшли на державний кордон на півночі Харківщини: дивитись відео