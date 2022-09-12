У зоні бойових дій зафіксували роботу "тракторної бригади"

Українські військові за декілька днів наступу здобули чимало трофейної техніки, пише 24 канал. Через це жартують про своєрідний ленд-ліз від російських загарбників.

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Наступ ЗСУ додав роботи так званим "тракторним військам" України, які в перші тижні вторгнення відтягували бронетехніку окупантів. У зоні бойових дій знову зафіксували роботу "тракторної бригади".

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm опублікувала відео, як два трактори відтягують російський танк. До слова, танк окупантів ззовні виглядає неушкодженим, тому зовсім скоро може допомогти ЗСУ відвойовувати нові території.

Трактори відтягують російський танк: відео

Слід зазначити, що "тракторних військ" буде чимало роботи, оскільки російські загарбники покинули чимало техніки. Українські військові публікують відео з фронту, де танки ворога розкидані, мов гриби після дощу. Тільки на вулицях звільненого Ізюма ворог покинув купу своєї бронетехніки.

Російські військові кидають бронетехніку, з якою в росії вже проблеми

Російська армія гордиться своїми танками, які стрімко втрачає в Україні. У контексті бронетехніки росія вже втратила понад 2100 танків та майже 5 тисяч бойових броньованих машин.

Через санкції проти кремля очікується, що вже до кінця 2022 року в росії буде гострий дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки.

Як відомо, ВПК росії вкрай залежний від країн Заходу, тому через санкції ворог не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь і поповнювати запаси.

У розвідці Міноборони Великої Британії вже констатують, що росія, ймовірно, не виконає деякі експортні замовлення на бронетехніку.

Важливо зазначити, що російська зброя, яку українські військові вилучили з поля бою, не відповідає сучасним вимогам, є неефективною та застарілою.

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