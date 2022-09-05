У росії прискорено хочуть провести реставрацію заводів

Російський прем'єр-міністр міхаїл мішустін підписав розпорядження уряду про створення двох нових бронетанкових заводів, які займуться ремонтом бронетанкового озброєння та техніки. Заводи будуть підпорядковані російському міноборони.

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Повідомляється, що 71 автобронетанковий ремонтний завод з'явиться в Раменському в Московській області, а 72 завод – у місті Каменськ-Шахтинський в Ростовській області.

Прем'єр мішустін доручив міноборони протягом двох місяців призначити керівників заводів та надати у безстрокове користування земельні ділянки під підприємства. Уже за чотири місяці в росії хочуть провести реєстрацію заводів.

Росії швидко втрачає бронетехніку в Україні та не може відновити запаси

Генеральний штаб ЗСУ зранку 5 вересня опублікував втрати російської армії в Україні. У контексті бронетехніки росія вже втратила 2068 танків та 4459 бойових броньованих машин.

Очікується, що вже до кінця 2022 року в росії буде гострий дефіцит снарядів, артилерії та бронетехніки. Усе через санкції, які ввели проти агресора за напад на Україну.

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Російський ВПК вкрай залежний від країн Заходу. Тому через санкції росія не може продовжувати повноцінне промислове виробництво озброєнь і поповнювати запаси озброєнь, які швидко добігають кінця.

У розвідці Міноборони Великої Британії повідомляли, що росія, ймовірно, не виконає деякі експортні замовлення на бронетехніку. Як розповіли в британській розвідці, військово-промисловий потенціал росії через агресію проти України перебуває під значним тиском.

Російська зброя, яку українські військові вилучили з поля бою, не відповідає сучасним вимогам, є неефективною та застарілою. Бронетехніка та вертольоти не здатні протистояти вогню зі стрілецької зброї, а ракети влучають у ціль лише з 33% ймовірністю.

Варте уваги – втрати росії станом на 5 вересня: дивіться відео