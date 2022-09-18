Зауважимо, що президент Володимир Зеленський зранку 16 вересня повідомив, що від російських окупантів звільнили майже всю Харківську область. Глава держави нагадав, що окупанти перебували там понад 5 місяців.

Зауважте У селі Підвисоке поблизу Ізюма вже майорить український прапор

Захисники форсували Оскіл

В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України повідомили, що українські захисники почали контролювати лівий берег річки Оскіл.

ЗСУ форсували Оскіл. Відучора Україна контролює і лівий берег,

– мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно захисники розповіли, що повністю звільнили місто Куп'янськ. Внаслідок злагоджених дій підрозділ "Кракен" успішно форсував Оскіл. Це дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста

"Тепер місто повністю деокуповане та перебуває під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Осколу", – заявили військові.

Окрім цього, начальник штабу спецпідрозділу Костянтин Немічев поширив відео стели в Куп'янську, яка знову стала синьо-жовтою.

Дивіться відео, як бійці ЗСУ форсували Оскіл: