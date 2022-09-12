Фото з українськими захисниками у Вовчанську оприлюднили 11 вересня. Вже 12 вересня з'явились схожі кадри зі Святогірська. У містах замайорів український прапор.

Важливо Український прапор – у Святогірську: у мережі публікують фото з ЗСУ в місті

Чому деокупація цих міст важлива

Зауважимо, що Вовчанськ розташований біля кордону з росією. Місто дозволяло окупантам тримати контроль над залізницею та автомобільними шляхами в регіоні.

Де розташований Вовчанськ: карта

Святогірськ – місто, за яке йшли важкі бої влітку 2022. Окупанти почали наступ на нього у червні. Також вони обстрілювали Святогірську лавру. Однак 12 вересня там вже перебувають ЗСУ.

До слова, місто розташоване на межі Донецької, Луганської та Харківської областей.

Святогірськ на карті:

Контрнаступ на Сході: що відомо

Українські військові активно просуваються на Сході. Багато населених пунктів вже звільнили на Харківщині. Спочатку Балаклію, потім – Ізюм.

11 вересня Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що нашим військовим вдалось звільнити Куп'янськ.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ звільнили селище міського типу Чкаловське Харківської області.

Також український прапор майорить у селищі Козача Лопань, що фактично на кордоні з росією.

Крім Харківщини, наступ триває і в Донецькій та Луганській областях. Зокрема, глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що на околицях Лисичанська бачили наших військових.

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