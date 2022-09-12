У мережі оприлюднили фото наши захисників, які перебувають у Святогірську. Офіційно про звільнення міста ще не оголошували. Однак на сторінці Святогірської міської військової адміністрації натякнули, змінивши головне фото.

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ЗСУ – у Святогірську

У твіттері публікують фото з українським прапором на міській раді Святогірська. Також є фото з українськими військовими у самому місті.



Український прапор над міською радою / Фото з телеграм-каналів



Український військовий у Святогірську / Фото з телеграм-каналів



Нацгвардієць Віталій Марків у Святогріську / Фото з телеграм-каналів

Зауважимо, 5 вересня повідомляли, що на українських позиціях біля Святогірська працюють наші прикордонники. Вони поступово вибивали ворога.

За Святогірськ влітку тривали важкі бої. Мер міста Володимир Бандура перейшов на бік росіян. Він випустив відеозвернення, у якому дякував російським окупантам та намагався дискредитувати ЗСУ заявивши, що це нібито українські військові підпалили Святогірську лавру.

Контрнаступ на Сході

ЗСУ впевнено просуваються на Сході. 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що звільнили місто Балаклію.

Згодом українські герої також звільнили місто Куп'янськ. Село Савинці теж повернулося під контроль України.

Український прапор майорить у Вовчанську та Козачій Лопані, що біля кордону з росією.

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