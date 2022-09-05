Наші захисники не лише вправно обороняються, а й відсувають ворога. Вони зайняли вигідну позицію, з якої бачать усі дії окупантів.

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Як прикордонники "кошмарять" окупантів

Військові стріляють з усієї зброї, яку їм дають. Вони поступово вибивали ворога і той вже відійшов на певну дистанцію та зменшив свою активність. Під вогонь українських оборонців потрапили будинки, в яких оселилися окупанти. То ж ті вже накивали звідти п'ятами.

Водночас росіяни намагаються вибити прикордонників з гори. Для цього вони завдають авіаудари й гатять з мінометів. Так вони хочуть "перекрити очі" бійцям. Однак ті окопуються й кожен день облаштовують бліндажі, аби ворожі плани не реалізувалися.

Військові успішно "відпрацювали" по ворогу

Захисники на відео показали, як "працюють" по окупантах. Спершу за допомогою безпілотників вони розвідують місця дислокації військової техніки та особового складу росіян. Далі виявлені цілі вражають мобільні групи, які пересуваються фронтом. На відео по ворогу потужно вгатили зі станкового протитанкового гранатомета.

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Аби постріли були точніші, паралельно військові вели коригування з дрона. Ця тактика дозволяє не лише завдавати втрат ворогу, а й просуватись вперед й займати вигідні позиції для оборони.

Зверніть увагу! Станом на ранок 5 вересня ЗСУ ліквідували вже 49,8 тисячі російських окупантів. Лише за минулу добу путінська армія позбулася 300 бійців, 19 танків, 29 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 3 дронів, 2 крилатих ракет, а також 11 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Дивіться відео про потужну роботу прикордонників: