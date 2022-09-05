Наши защитники не только умело обороняются, но и отодвигают врага. Они заняли выгодную позицию, с которой видят все действия захватчиков.

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Как пограничники "кошмарят" оккупантов

Военные стреляют из всего оружия, которое им дают. Они постепенно выбивали врага, и тот уже отошел на определенную дистанцию и уменьшил свою активность. Под огонь украинских защитников попали дома, в которых поселились оккупанты. Так те уже сбежали оттуда.

В то же время россияне пытаются выбить пограничников с горы. Для этого они наносят авиаудары и стреляют из минометов. Так они хотят "перекрыть глаза" бойцам. Однако те окапываются и каждый день обустраивают блиндажи, чтобы вражеские планы не реализовались.

Военные успешно "отработали" по врагу

Защитники показали на видео, как "работают" по оккупантам. Сначала с помощью беспилотников они разведывают места дислокации военной техники и личного состава россиян. Далее обнаруженные цели поражают мобильные группы, передвигающиеся по фронту. На видео по врагу мощно уложили из станкового противотанкового гранатомета.

За сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по Украине

Чтобы выстрелы были более точными, параллельно военные вели корректировки из дрона. Эта тактика позволяет не только наносить урон врагу, но и продвигаться вперед и занимать выгодные позиции для обороны.

Обратите внимание! По состоянию на утро 5 сентября ВСУ ликвидировали уже 49,8 тысяч российских военных. Только за минувшие сутки путинская армия лишилась 300 бойцов, 19 танков, 29 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 3 дронов, 2 крылатых ракет, а также 11 единиц автомобильной и специальной техники.

Смотрите видео о мощной работе пограничников: