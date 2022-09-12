Фото с украинскими защитниками в Волчанске обнародовали 11 сентября. Уже 12 сентября появились похожие кадры из Святогорска. В городах развевался украинский флаг.
Важно Украинский флаг – в Святогорске: в сети публикуют фото с ВСУ в городе
Почему деоккупация этих городов важна
Заметим, что Волчанск расположен у границы с россией. Город позволял оккупантам держать контроль над железной дорогой и автомобильными дорогами в регионе.
Где расположен Волчанск: карта
Святогорск – город, за который шли тяжелые бои летом 2022 года. Оккупанты начали наступление на него в июне. Также они обстреливали Святогорскую лавру. Однако 12 сентября там уже находятся ВСУ.
Кстати, город расположен на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Святогорск на карте:
Контрнаступление на Востоке: что известно
- Украинские военные активно продвигаются на Востоке. Многие населенные пункты уже освободили на Харьковщине. Сначала Балаклею, потом – Изюм.
- 11 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что нашим военным удалось освободить Купянск.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.
- Также украинский флаг развевается в поселке Казачья Лопань, что фактически на границе с россией.
- Кроме Харьковщины наступление продолжается и в Донецкой и Луганской областях. В частности, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что в окрестностях Лисичанска видели наших военных.
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