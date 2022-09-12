Фото с украинскими защитниками в Волчанске обнародовали 11 сентября. Уже 12 сентября появились похожие кадры из Святогорска. В городах развевался украинский флаг.

Важно Украинский флаг – в Святогорске: в сети публикуют фото с ВСУ в городе

Почему деоккупация этих городов важна

Заметим, что Волчанск расположен у границы с россией. Город позволял оккупантам держать контроль над железной дорогой и автомобильными дорогами в регионе.

Где расположен Волчанск: карта

Святогорск – город, за который шли тяжелые бои летом 2022 года. Оккупанты начали наступление на него в июне. Также они обстреливали Святогорскую лавру. Однако 12 сентября там уже находятся ВСУ.

Кстати, город расположен на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Святогорск на карте:

Контрнаступление на Востоке: что известно

Украинские военные активно продвигаются на Востоке. Многие населенные пункты уже освободили на Харьковщине. Сначала Балаклею, потом – Изюм.

11 сентября Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что нашим военным удалось освободить Купянск.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.

Также украинский флаг развевается в поселке Казачья Лопань, что фактически на границе с россией.

Кроме Харьковщины наступление продолжается и в Донецкой и Луганской областях. В частности, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отмечал, что в окрестностях Лисичанска видели наших военных.

Смотрите также – жуткие находки на Харьковщине: видео