Мовиться про село Підвисоке Ізюмського району Харківської області. Тепер там є український стяг.
До теми "Терор відчаю" та звірства на Харківщині: як контрнаступ ЗСУ змінює ситуацію на фронті
Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури,
– сповістили про подію в селі і додали відео.
Як над будинком культури встановили наш стяг: дивіться відео
Як росіяни залишали Борівську громаду
- Місцеві мешканці та розвідка розповідали, що з Борівської громади Харківської області російські окупанти здебільшого вийшли. Однак це не стосується села Підвисоке, там були зосереджені артилерія та сили ворога. Чимало росіян захопили будинки місцевих мешканців, оселилися там і розкрали майно.
- У міноборони росії хизувалися неймовірною кількістю гуманітарної допомоги, яку ввезли до Борівської громади. Місцеві мешканці розповідали, що вона непридатна до споживання. Відомо, що колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом, масово труїлися. Не дивно, що вони поплатилися за свою жадібність.
Що відбувається в регіоні після деокупації: дивіться відео