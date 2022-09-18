Мовиться про село Підвисоке Ізюмського району Харківської області. Тепер там є український стяг.

До теми "Терор відчаю" та звірства на Харківщині: як контрнаступ ЗСУ змінює ситуацію на фронті

Встановлення державного прапора на Підвисочанському будинку культури,

– сповістили про подію в селі і додали відео.

Як над будинком культури встановили наш стяг: дивіться відео

Як росіяни залишали Борівську громаду

Місцеві мешканці та розвідка розповідали, що з Борівської громади Харківської області російські окупанти здебільшого вийшли. Однак це не стосується села Підвисоке, там були зосереджені артилерія та сили ворога. Чимало росіян захопили будинки місцевих мешканців, оселилися там і розкрали майно.

У міноборони росії хизувалися неймовірною кількістю гуманітарної допомоги, яку ввезли до Борівської громади. Місцеві мешканці розповідали, що вона непридатна до споживання. Відомо, що колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом, масово труїлися. Не дивно, що вони поплатилися за свою жадібність.

Що відбувається в регіоні після деокупації: дивіться відео