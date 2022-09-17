Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про "терор відчаю" росіян, ситуацію на фронті та вплив дій ЗСУ на світову підтримку України читайте далі.

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Звірства в Ізюмі, де було знайдено поховання понад 400 закатованих мирних жителів, знову сколихнули весь світ. Адже це доводить, що геноцид у Бучі не був якимось винятком чи аномалією – на жаль, катування та вбивства мирних жителів росіянами відбуваються усюди де вони побували. І така жахлива картина вже стала точкою неповернення, а отже Захід має ще більше консолідуватися, а для путіна вже не залишається жодних компромісів – лише тотальна поразка росії.

Водночас війна продовжується і наші захисники наразі зосередили свої наступальні операції на Херсонщині та Луганщині, де окупанти намагаються окопатися та стати в оборону. Однак не всюди вони це встигають зробити, а тому окупанти продовжили свою тактику залякування атаками мирних міст на Донбасі і не лише.

Окрім того, росіяни знову почали натякати на ядерну зброю та почали хаотично вербувати усілякий непотріб на росії для війни проти України. Втім, окремі країни Заходу не завжди адекватно реагують на запити України щодо військової допомоги. Хоча деякий прогрес все ж прослідковується.

Тож, далі докладніше поговоримо про ситуацію на фронті, де саме ЗСУ нищать ворога та просуваються вперед і як Захід допомагає наблизити перемогу.

ЗСУ на східному березі річки Оскіл: сиитуація на фронті невтішна для ворога

Почнемо з ситуації на фронті. Спочатку варто коротко окреслити основні напрямки де наразі тривають бої та просування ЗСУ, аби потім обговорити загальну картину.

У Харківській області нині лінія фронту простягається на схід від Вовчанська й Куп’янська до Ізюму та Лиману. Від учора українські війська офіційно взяли під повний контроль все місто Куп'янськ, продовжуючи наступальні операції на схід від річки Оскіл. Аналітики припускають, що росіяни, швидше за все, боротимуться за утримання позицій у східній частині Харківської області та на півночі Луганської області. При цьому ЗСУ створюють більше позицій на східному березі річки Оскіл, ближче до Луганщини.

На Донбасі, українські військові завдали удару по району зосередження російських військ, що призвело до численних жертв серед окупантів у Перевальську Луганській області, а крім того, також у Кадіївці було знищено військову базу бойовиків.

На Півдні українське військове командування продовжує оперативну "тишу" щодо перебігу дій на фронті, при цьому міжнародні аналітики зазначають, що росіяни намагаються вести контрбатарейний вогонь по ЗСУ та перегруповуватись. Втім, Збройні Сили продовжують просування одразу по трьох напрямках. Наші війська перехоплюють ініціативу, знищуючи російські військові бази, склади з боєприпасами та руйнуючи наземні лінії зв’язку окупантів через річки Інгулець та Дніпро. Аналітики додають, що наразі найбільш активними ділянками південного фронту залишаються північно-західні околиці поряд із Херсоном, український плацдарм на Інгульці та південні райони на кордоні Херсонської та Дніпропетровської області.

Відтак, напередодні Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Reuters відкинув твердження про те, що війна наближається до завершення. Вітім він додав, що героїчний наступ ЗСУ на Харківщині дещо зміцнив підтримку з боку західних країн, які почали звикати до війни.

"Терор відчаю" на тлі провалу – що відбувається на Сході

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко сьогодні повідомив, що зранку 17 вересня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Внаслідок чого виникла пожежа. Внаслідок обстрілу у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням. Так само окупанти завдали удару по Краматорську. Снаряди влучили у приватний сектор, відомо про поранених.

Звісно, зрозуміло, що таким чином росіяни намагаються у відчаї помститися. Адже саме ці два міста були ключовими для них на Донеччині. Саме на них вони націлювалися, коли захопили Ізюм і намагалися просунутися в районі Бахмута. Це була їх ціль, яка дозволила би захопити Донецьку область. Однак ЗСУ зруйнували ці плани, деокупувавши Ізюм, таким чином зробивши абсолютно неможливим захоплення цих міст. Втім, є й інша причина цих обстрілів – росіяни в Луганські області перелякані і бояться наступу ЗСУ.

Річ у тім, що за даними Сергія Гайдая, очільника Луганської ОВА, російські загарбники будують укріплення у Луганській області, перекидають війська і техніку у Сватовський район, а також відключили вже і кабельний інтернет для населення. Звісно, вже ні про який псевдореферендум мова не йде.

До того ж, наразі на окупованих територіях на Сході, значно зросли панічні настрої серед окупантів та колаборантів, через вбивство в Луганську так званого "генпрокурора". Окупанти почали розуміти, що заява української сторони про те, що кара наздожене кожного – це не фігуральний вислів.

Крім того, попри намагання окупантів окопатися на півночі Луганщини й сході Харківщини та спробувати закріпитися для оборони від ЗСУ, схоже, що шанси на успіх у ворога невеликі. Інститут вивчення війни стверджує, що українські війська 16 вересня офіційно взяли під повний контроль весь Куп’янськ, продовжуючи наступальні дії на схід від річки Оскіл. Це означає, що російським військам буде вкрай важко утримувати позиції в східній частині Харківщини та на півночі Луганської області, оскільки українські сили встановлюють нові позиції на східному березі річки Оскіл.

Тобто, після 11 вересня, коли ЗСУ зупинилися на лінії річки Оскіл, наші бійці закріпили успіх і знову почали просування. Уже навіть окупанти напередодні визнали, що Збройні Сили вдарили по Нижній Дуванці, що за 20 кілометрів від Сватового. Просування ЗСУ продовжується.

Проблеми з логістикою у росіян та серйозні проблеми для ворога на Півдні

Так само напередодні з’явилася інформація, про дивний вибух у Валуйках Білгородської області росії. Таким чином, знову хтось "покурив прямо на базі" російської 3-ї мотострілецької дивізії, яка базується якраз поблизу Валуйок. Та тут є ще одна важлива деталь: Валуйки розташовані на важливій лінії російської залізниці, що веде до північної частини Луганської області. Українські сили перерізали російські наземні лінії зв’язку через Харківську область, коли звільнили Куп’янськ. Це змушує росіян перенаправити логістику з Бєлгорода, якраз через залізничну лінію Валуйки. Саме пошкодження цієї залізничної лінії серйозно ускладнить російське логістичне забезпечення російської окупації Луганської та східної частини Харківської областей. І наразі росіяни кинули бойовиків з Луганщини на захист тих Валуйок.

Окрім того, напередодні Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська завдали удару по району зосередження окупантів, спричинивши численні втрати серед російських військовослужбовців у Перевальську та Кадіївці Луганської області. Тобто на окупантів на Сході чекає подібна доля, як і росіян на Півдні – ЗСУ тиснуть спереду та знищують сили в тилу.

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Саме тому британська розвідка стверджує, що наразі невідомо чи є у росіян достатньо сил на Луганщині, аби протистояти наступу ЗСУ, чи може повторитися історія звільнення Харківщини.

Так само продовжується наступ ЗСУ і на Півдні. Українські військові зберігають оперативне мовчання щодо перебігу південного контрнаступу. Однак за даними Інституту вивчення війни там відбуваються "дивні" речі. Наприклад, росіяни з Уфи скаржаться на те, що їх військові, так звані "добровольці", які воювали на Миколаївському напрямку, вже більше тижня не виходять на зв’язок, а командування нічого не може пояснити.

Окрім того, напередодні, українські війська завдали удару по штабу окупантів в Херсоні. Ба більше, за словами колаборантів, ракети влучили в будівлю в той момент, коли там проходила нарада призначених росією гауляйтерів. Також ЗСУ активно нищить логістику через річку Дніпро та Інгулець, не дозволяючи росіянам навіть підвозити їжу та воду. Ну і звісно ЗСУ на Півдні минулої доби, знову нищила ворожі склади з боєприпасами, техніку та особовий склад ворога.

Загалом наразі на південному напрямку можна виділити три основні напрямки де ЗСУ нищать ворога: на північний захід від міста Херсона, поблизу українського плацдарму через річку Інгулець, і на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської області.

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Хоча, з іншого боку заступник директора ЦРУ Девід Коен заявив, що не слід недооцінювати відданість путіна його початковій програмі. Мовляв, кремль буде намагатися підвищувати ставки риторично, адже на полі бою вже багато чого втрачено. І одна з головних погроз росії – це використання ядерної зброї, на що знову почали натякати в москві. Щоправда в Білому домі одразу ж попередили, що це матиме відповідь. Джо Байден запевнив, що це загонить росію в ще більш тотальну ізоляцію.

Однак є щось набагато гірше за погрози ядерною зброєю, адже в місті Ізюм було знайдено масове поховання закатованих росіянами українців. І, як правильно підмітили в Інституті вивчення війни, звірства в Бучі, Маріуполі, Ізюмі – все це вказує на те, що катування та звірячі вбивства цивільних українців є тактикою ведення російської війни. В Харківській ОВА зазначили, що 99% знайдених тіл з ознаками катувань.

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І аби швидше покласти цьому край, нам потрібно більше військової допомоги від західних партнерів. Однак тут доволі двояка ситуація – одні готові збільшувати допомогу, інші натякають, що краще нічого не давати, аби війна закінчилася.

Зокрема, голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер запевнив, що НАТО не змінить підтримку України з настанням зими. Він додав, що надзвичайна сміливість українських збройних сил і українського народу підштовхує партнерів до більшої підтримки, адже ЗСУ боронять не лише Україну, але і увесь міжнародний порядок, заснований на правилах.

Водночас, Радник міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню сказав, що французька сторона не буде забезпечувати таку ж масштабну підготовку українських військових, як Велика Британія, але може не афішувати певні свої дії. За його словами, французький президент Емманюель Макрон хоче зберегти роль Парижа як "балансира". Однак далі він натякнув, що Франція просто не хоче розголошувати про всі програми підготовки українських бійців, які вже реалізуються.

Німеччина також здивувала, але як приємно, так і не приємно. Зокрема, за даними видання Die Welt, федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, про які Київ просив ще два місяці тому. Як розповіли виданню джерела з української сторони, питання продажу RCH-155 порушувалося кілька разів у діалозі Києва та Берліна, але останній тижнями не давав ніякої відповіді. Однак тут є проблема – ці САУ виготовлятимуть з нуля і з’являться вони не раніш як через 30 місяців після укладання контракту.

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Разом з тим, речник міністерства оборони США Патрік Райдер повідомив, що перші дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS будуть передані Україні протягом наступних двох місяців. І це і правда буде неабияке посилення, адже NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотники та крилаті ракети.

До слова, видання Politico, звернуло увагу, що офіційний Київ вже досить довго публічно не вимагає від США надання винищувачів F-16, системи ППО Patriot та безпілотники Gray Eagle. Це може виглядати як таке, що нібито Київ просто здався. Однак насправді це не так – Київ та Вашингтон просто перейшли до не публічних переговорів. Та є одна головна проблема – пріоритет, адже всі ці системи хочуть отримати і інші країни Європи, які вже входять до НАТО.

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