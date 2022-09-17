Під час спілкування з журналістами Reuters президент розповів, що у масовому похованні в Ізюмі захоронено 450 людей. Але є ще й окремі захоронення у багатьох місцях. Про це пише 24 канал.

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Зеленський розповів, що побачив в Ізюмі

В деокупованому Ізюмі знайшли багато закатованих людей, деяких вбивали цілими сім'ями. Вбитих та замучених українців просто скидали у ями.

На жаль, це схоже на кривавий серіал – після Бучі ми бачимо картини в інших докопуваних регіонах нашої держави,

– сказав глава держави.

Він розповів, що зараз йде слідчий процес. Зараз міжнародні журналісти приїхали в Ізюм і дуже важливо, щоб світова преса все це бачила.

При цьому президент зауважив, що в Ізюмі та прилеглих районах багато зруйнованих будинків. І під завалами є люди. Пошукові роботи лише почались і глава держави переконаний, що згодом ми станемо свідками ще більшої кількості воєнних злочинів російської армії.

Ми бачимо наслідки абсолютно терористичних дій російських військових. Ми знаємо, що є ще велика кількість людей під завалами будівель, які були атаковані авіацією російською – там просто немає будинків, вони знесені, вони склалися просто,

– розповів Зеленський.

Україна хоче, щоб США відреагували відповідно

Президент вкотре нагадав, що буде абсолютно справедливо визнати росію державою-терористом або державою спонсором тероризму. Він підмітив, що на це чекають усі українці, а особливо рідні й близькі загиблих.

Глава держави сподівається на реакцію США після побаченого в Ізюмі.

Я б дуже хотів, щоб США зараз жорстко відреагували, як лідери демократії світу та лідери у підтримці України. І я б хотів би, щоб конгрес США підтримав цю пропозицію – визнати їх (росіян – 24 канал) терористами. Ми не просимо визнати людей терористами, ми просимо визнати терористів – терористами. Вони такі і є. Вони це зробили,

– наголосив президент.

Нагадаємо, що у лісосмузі в Ізюмі знайшли масові поховання на близько 400 могил. Крім цього, у місті та районі постійно знаходять захоронені тіла та катівні. Говорити про кількість похоронених там людей зарано. Зараз тривають слідчі дії та розбір завалів. Однак, вже є чіткі докази катувань та знущань з цивільних жителів – у багатьох зв'язані руки та є ознаки насильницької смерті.

Людей катували не лише в Ізюмі, а й на інших окупованих територіях Харківщині. До прикладу, сьогодні катівню знайшли у Козачій Лопані, що в Дергачівському районі.

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