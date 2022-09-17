Во время общения с журналистами Reuters президент рассказал, что в массовом захоронении в Изюме захоронены 450 человек. Но есть и отдельные захоронения во многих местах. Об этом пишет 24 канал.

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Зеленский рассказал, что увидел в Изюме

В деоккупированном Изюме нашли много замученных людей, некоторых убивали целыми семьями. Убитых и замученных украинцев просто сбрасывали в яму.

К сожалению, это похоже на кровавый сериал – после Бучи мы видим картины в других деоккупированных регионах нашего государства,

– сказал глава государства.

Он рассказал, что сейчас идет следственный процесс. Сейчас международные журналисты приехали в Изюм и очень важно, чтобы мировая печать все это видела.

При этом президент отметил, что в Изюме и близлежащих районах много разрушенных домов. И под завалами есть люди. Поисковые работы только начались и глава государства убежден, что со временем мы станем свидетелями еще большего количества военных преступлений российской армии.

Мы видим последствия абсолютно террористических действий российских военных. Мы знаем, что есть еще большое количество людей под завалами зданий, которые были атакованы русской авиацией – там просто нет домов, они снесены, они сложились просто,

– рассказал Зеленский.

Украина хочет, чтобы США отреагировали соответственно

Президент в очередной раз напомнил, что будет абсолютно справедливо признать россию государством-террористом или спонсором терроризма. Он подметил, что этого ждут все украинцы, а особенно родные и близкие погибших.

Глава государства надеется на реакцию США после увиденного в Изюме.

Я бы очень хотел, чтобы США сейчас жестко отреагировали как лидеры демократии мира и лидеры в поддержке Украины. И я бы хотел, чтобы конгресс США поддержал это предложение – признать их (россиян – 24 канал) террористами. Мы не просим признать людей террористами, мы просим признать террористов – террористами. Они таковыми и являются. Они это сделали,

– подчеркнул президент.

Напомним, что в лесополосе в Изюме обнаружили массовые захоронения на около 400 могил. Кроме этого, в городе и районе постоянно находят захороненные тела и пыточные. Говорить о количестве похороненных там людей рано. Сейчас ведутся следственные действия и разбор завалов. Однако уже есть четкие доказательства пыток и издевательств над гражданскими жителями – у многих связаны руки и есть признаки насильственной смерти.

Людей пытали не только в Изюме, но и на других оккупированных территориях Харьковщины. К примеру, сегодня пыточную нашли в Казачьей Лопане в Дергачевском районе.

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