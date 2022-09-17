В одну мить згинули чотири покоління однієї родини

Російська армія на початку вторгнення нещадно обстрілювала території Харківської області, які згодом окупувала. Зокрема, місто Ізюм. Його російські війська буквально стирали з лиця землі на початку березня.

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Через постійні авіанальоти, обстріл з артилерії, танків багато мешканців міста ночували у підвалах будинків.

Саме під час одного з вильотів російський льотчик скинув важезну бомбу на будинок на вулиці Першотравнева, 2, де проживала сім'я Столпакових. У той день вони загинули.

В одну мить росія вбила чотири покоління однієї родини.

Сім'ю росіяни вбили в один день / Фото Соцмережі



Олена разом із доньками / Фото соцмережі

Сім'ю поховали поруч: рідні зробили загиблим таблички на могили

Їхні могили знайшли у лісі поруч з Ізюмом після звільнення міста – усі позначені саморобними дерев'яними хрестами. Хтось із родичів зробив таблички для сім'ї.

Там є імена Олени, Дмитра, їхньої молодшої доньки Олесі, старшої Олександри (вона від першого шлюбу Олени). Поруч могила рідних Олени, її батьків – Тетяни та Олександра Жихарєвих. Загинула і їхня дочка Маша, молодша сестра Олени. Але за словами мами Дмитра, бабуся, яка опізнавала тіла, впізнати Машу не змогла.



Рідні зробили таблички на могилах убитих Столпакових / Фото

Усі вони мешкали в одному будинку, у двох квартирах. І разом загинули під завалами зруйнованого росіянами будинку.

Внаслідок удару загинуло щонайменше 44 людей. Більшість загиблих ховалися в підвалі від російських обстрілів. За словами очевидців, їх завалило уламками.

Під завалами кілька днів було чутно крики

Жителі міста кажуть, що після того, як 9 березня будинок впав, під завалами ще протягом 2 – 3 днів було чутно крики про допомогу, хтось подавав знаки. Але розібрати такий завал ніхто не міг через постійні обстріли. До того ж потрібні були люди й важка техніка. У той час це було неможливим.

Російські загарбники намагалися звинуватити у вбивстві жителів Ізюма українських військових. Хоча містяни бачили, як російські літаки скидають на місто авіаційні бомби.

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