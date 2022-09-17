Наша держава все ще гостро потребує озброєння, яке їй надають міжнародні партнери. І, переконаний Зеленський, ми отримували б його значно менше, але на ситуацію вплинув контрнаступ ЗСУ.

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Без контрнаступу поставки б скоротилися

Відповідну думку президент України озвучив у своєму інтерв'ю. Він переконаний, що саме контрнаступ Києва позитивно вплинув на рішення міжнародних партнерів. Успіх наших військових вразив інші країни, що надихнуло їх збільшити військову допомогу.

Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн,

– сказав Зеленський.

Яку ще зброю отримає Україна

Напередодні стало відомо, що Німеччина передасть нашій державі ще 2 системи MARS. Крім того, до пакета постачання потраплять 200 ракет до цих систем і 50 бронемашин Dingo. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.

Також стало відомо, що Греція передасть Україні 40 БМП-1. Це стало можливим завдяки урегулюванню схеми "кругового обміну" між Афінами та Берліном. Греки віддають нам 40 машин радянського зразка, а отримають від німців стільки ж сучасних Marder. Відповідну інформацію підтвердили у міністерстві оборони Греції.

Найактивніше військову допомогу Україні виділяють саме США. Напередодні у Пентагоні розповіли, що ввійде до нового 600-мільйонного пакета допомоги. Зокрема:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

36 000 105-міліметрових артилерійських снарядів;

1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

4 протиартилерійські радари;

4 вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;

Система протидії безпілотним літальним системам;

обладнання для розмінування;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

Підривні боєприпаси та обладнання;

Стрілецька зброя та боєприпаси;

Прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.

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