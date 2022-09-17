Наша держава все ще гостро потребує озброєння, яке їй надають міжнародні партнери. І, переконаний Зеленський, ми отримували б його значно менше, але на ситуацію вплинув контрнаступ ЗСУ.
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Без контрнаступу поставки б скоротилися
Відповідну думку президент України озвучив у своєму інтерв'ю. Він переконаний, що саме контрнаступ Києва позитивно вплинув на рішення міжнародних партнерів. Успіх наших військових вразив інші країни, що надихнуло їх збільшити військову допомогу.
Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн,
– сказав Зеленський.
Яку ще зброю отримає Україна
Напередодні стало відомо, що Німеччина передасть нашій державі ще 2 системи MARS. Крім того, до пакета постачання потраплять 200 ракет до цих систем і 50 бронемашин Dingo. Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт.
Також стало відомо, що Греція передасть Україні 40 БМП-1. Це стало можливим завдяки урегулюванню схеми "кругового обміну" між Афінами та Берліном. Греки віддають нам 40 машин радянського зразка, а отримають від німців стільки ж сучасних Marder. Відповідну інформацію підтвердили у міністерстві оборони Греції.
Найактивніше військову допомогу Україні виділяють саме США. Напередодні у Пентагоні розповіли, що ввійде до нового 600-мільйонного пакета допомоги. Зокрема:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- 36 000 105-міліметрових артилерійських снарядів;
- 1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;
- 4 протиартилерійські радари;
- 4 вантажівки та вісім причепів для перевезення важкої техніки;
- Система протидії безпілотним літальним системам;
- обладнання для розмінування;
- протипіхотні боєприпаси Claymore;
- Підривні боєприпаси та обладнання;
- Стрілецька зброя та боєприпаси;
- Прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди та інше польове обладнання.
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