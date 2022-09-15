Відповідну заяву зробила міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. Вона повідомила, що Україна отримає 50 бронемашин Dingo, дві РСЗВ MARS II і 200 реактивних снарядів

До речі Все тільки починається, – Блінкен прокоментував контрнаступ ЗСУ

У Міноборони Німеччини відзначили наступ ЗСУ

Повідомляється, що підготовка екіпажів для роботи з цією технікою має пройти у Німеччині та розпочнеться у вересні.

Сміливе та успішне проведення операцій Збройними Силами України показує, наскільки важливо оперативно надати Україні додаткову військову техніку,

– заявила очільниця Міноборони Німеччини.

Як пише Bild, продаж Dingo розглядався як альтернатива передачі Україні бронетранспортерів Fuchs за тісної координації декількох німецьких міністерств.

Що таке Dingo

Це броньована колісна машина, яка використовується для патрулювання та розвідки. Бундесвер має понад 500 автомобілів цього типу у різних модифікаціях.

Військова допомога від Німеччини

Німеччина – один з важливих партнерів, який надає військову допомогу Україні. Проте чинний німецький уряд неодноразово піддавався критиці через повільні темпи надання Україні зброї.

Україна очікує від Німеччини поставок сучасних систем системи протиповітряної оборони IRIS-T. Нещодавно у Німеччині пообіцяли передати Україні 4 установки IRIS-T. Дві установки мають прибути в Україну до кінця 2022 року.

У Німеччині готові передати Україні БМП Marder, які відремонтували. Однак передачу бойових машин блокує федеральний уряд, який не видає ліцензію.

Україна прагне отримати від Німеччини танки. Німецький канцлер Олаф Шольц, коментуючи відмову надавати Україні танки, заявив, що Німеччини не діятиме самостійно.

Натомість у МЗС України наголосили, що Київ очікує на німецькі "Леопарди" та "Мардери".

Раніше – БМП Marder можуть передати Україні: дивіться відео