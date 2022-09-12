Німеччина гарантовано передасть одну систему IRIS-T у 2022 році

Відповідну заяву зробила пані посол Німеччини Анка Фельдгузен. За її словами, Україна гарантовано отримає одну систему IRIS-T у 2022 році.

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Щодо решти трьох, як сказала Фельдгузен, Україна отримає дві системи на початку 2023 року та ще одну, ймовірно, у 2022-у.

Я дуже рада, що ми будемо передавати чотири такі системи. Це захищатиме великий простір України. Ми вже чули, що перша система точно ще цього року буде, як на мене, друга система теж, а третя і четверта потім, на початку нового року,

– зазначила Фельдгузен.

Пані посол також прокоментувала наступ ЗСУ. Вона сказала, що офіційний Берлін перебував "у захваті" від наступу ЗСУ на Сході і на Півдні.

Довідка. Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Україна очікує на ППО від Німеччини

Україна вже тривалий час очікує від Німеччини поставок систем ППО IRIS-T. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок у липні анонсувала, що ці ППО Україна може отримати наприкінці літа.

Заяву Бербок наприкінці літа підтверджував канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він запевнив, що в Україні вже скоро будуть обіцяні надсучасні системи ППО IRIS-T та РЛС Cobra.

Нещодавно Шольцу довелося відповісти на запитання, чому Німеччина не надала Україні танки. Канцлер наголосив на тому, що Німеччина в контексті військової допомоги Україні зробить акцент на системах ППО та артилерії.

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