Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що система IRIS-T здатна знешкоджувати літаки, крилаті та балістичні ракети.

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Олександр Мусієнко додає, що IRIS-T обладнані радаром, який може моніторити ситуацію у повітряному просторі та після цього знешкоджувати цілі.

Тому, можна сказати, що це доволі непогана система захисту, яка нам стане в нагоді,

– зазначає експерт.

Що відомо про ЗРК IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс від німецької компанії Diehl Defence. В її основі – ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail). Для ЗРК її довелося дещо переробити, адаптувавши для стрільби із наземної установки.

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який має забезпечити захист на відстані до 40 кілометрів та до 20 кілометрів за висотою.

Зверніть увагу! Україна свого часу просила надати Німеччину цей зенітно-ракетний комплекс. Він був у списку разом з танками Leopard 2 та БМП Puma. Але тоді німецький уряд скоригував список, виключивши все важке озброєння.

Але треба розуміти, каже Мусієнко, що у нашій візії реформування Повітряних Сил до 2035 року, передбачена заміна наших систем ППО на інші три види:

Patriot;

ЗРК SAMP/T – це безпосередньо європейська система;

NASAMS – норвезько-американська система;

Проте Мусієнко зазначає, що у будь-якому випадку, посилення нашої спроможності для захисту від повітряних атак, можна тільки вітати. Щоправда, дуже хотілося б, аби від обіцянок деякі партнери перейшли до дій.

Баталії навколо постачання зброї України Німеччиною

Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну. Зокрема, Бундестаг 28 квітня ухвалив надання Україні важкого озброєння.

Проте відомо, що Німеччина блокувала санкції проти Росії. Через це 23 квітня депутати Європарламенту написали лист для Шольца. Вони просять розблокувати запровадження ембарго на російські нафту, газ та вугілля.

Шольц вважає, що найкраще допомагати Україні зброєю радянського зразка. За його словами, щоб користуватися нею не потрібно витрачати час на додаткові навчання. Канцлер також додав, що запаси Бундесверу (Збройних сил Німеччини) на постачання озброєння майже вичерпані.

Суперечлива й нерішуча позиція теперішнього канцлера може коштувати йому посади, оскільки Шольца критикує не лише опозиція, а й власна коаліція.

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