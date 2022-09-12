Германия гарантированно передаст одну систему IRIS-T в 2022 году

Соответствующее заявление сделала госпожа Германии Анка Фельдгузен. По ее словам, Украина гарантированно получит одну систему IRIS-T в 2022 году.

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Что касается остальных трех, как сказала Фельдгузен, Украина получит две системы в начале 2023 года и еще одну, вероятно, в 2022-м.

Я очень рада, что мы будем передавать четыре таких системы. Это будет защищать большое пространство Украины. Мы уже слышали, что первая система точно еще в этом году будет, по-моему, вторая система тоже, а третья и четвертая потом, в начале нового года,

– отметила Фельдгузен.

Госпожа посол также прокомментировала наступление ВСУ. Она сказала, что официальный Берлин находился "в восторге" от наступления ВСУ на Востоке и на Юге.

Справка. Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоты до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Украина ожидает ПВО от Германии

Украина уже продолжительное время ожидает от Германии поставок систем ПВО IRIS-T. Глава МИД Германии Анналена Бербок в июле анонсировала, что эти ПВО Украина может получить в конце лета.

Заявление Бербок в конце лета подтверждал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заверил, что в Украине скоро будут обещанные сверхсовременные системы ПВО IRIS-T и РЛС Cobra.

Недавно Шольцу пришлось ответить на вопрос, почему Германия не предоставила Украине танки. Канцлер отметил, что Германия в контексте военной помощи Украине сделает акцент на системах ПВО и артиллерии.

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