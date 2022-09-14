Про це 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Він нагадав, що на початку російського вторгнення на Заході сумнівалися у тому, що Україна вистоїть.

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Хто надає Україні найбільше військової допомоги

Однак з кожним місяцем Збройні Сили України доводили свою спроможність дати відсіч ворогу, а західні партнери нарощували об'єми військової допомоги.

Зараз вже зовсім інша ситуація із наданням зброї, ніж була у березні. Цей процес рухається,

– зазначив Данілов.

Він додав, що Україна отримує підтримку від великої кількості західних держав. Секретар РНБО назвав країни, які найбільше допомагають Києву:

США;

Велика Британія;

Канада;

країни Балтії.

"Балтійські країни віддавали нам майже останнє, що у них було. Там усвідомлювали, що якщо ми не вистоїмо проти росії, то наступними будуть вони", – зауважив Данілов.

Яка зброя відіграла найбільшу роль на початку війни

Як зазначив секретар РНБО, на початку російського вторгнення Україна не отримувала важкого озброєння.

У перші дні війни "Стінгер", "Джавелін" та NLAW були тими чарівними словами, які ми постійно повторювали. І саме вони зробили для нашої країни потужні речі,

– сказав він.

Данілов додав, що велику роль також відіграли турецькі безпілотники "Байрактар", які допомагали знищувати техніку ворога.

Чого Київ чекає від Німеччини

Попри те, що темпи надання військової допомоги зросли, Україні і надалі потрібно більше зброї для порятунку людей.

Зокрема, Київ очікує, що Німеччина передасть нам танки "Леопард" та БМП "Мардер". Однак у Берліні затягують цей процес.

"Я б дуже хотів, щоб німці дозрівали набагато швидше", – зазначив Данілов.

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