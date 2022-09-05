Ці ЗРК призначені для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Зазначають, що втратив їх ворог на Херсонщині – наступ ЗСУ триває, далі більше!
Увага Російський бронеавтомобіль впав в річку через руйнування Антонівського мосту, – Молчанов
Ми можемо розкрити ще більше російських цілей, уражених українськими безпілотниками Bayraktar TB-2 за останні дні в #Херсонській області; схоже на два 9A331 TLAR від ЗРК 9K331 Tor-M1, а також невідомий транспортний засіб, який намагався сховатися під листям,
– йдеться у повідомленні.
Добовий показник втрат ворога подвоївся
Всього Збройні Сили України знищили вже 49 800 путінських солдатів. Тільки впродовж минулої доби було ліквідовано 300 загарбників, попередньо – аж 450. Найбільше бійців й техніки ворог позбувся на Донецькому напрямку – це наразі найгарячіший напрямок на фронті.
З початку наступу на Південь та активних дій на Сході України російська армія почала втрачати ще більше живої сили та техніки.
Також сьогодні у Генштабі відзвітували, що українські військові завдали удару по ворогу у районі Семенівки та Куп'янська Харківської області, як наслідок – знищено склад із боєприпасами.
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