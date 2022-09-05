Ці ЗРК призначені для вирішення завдань протиповітряної та протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Зазначають, що втратив їх ворог на Херсонщині – наступ ЗСУ триває, далі більше!

Увага Російський бронеавтомобіль впав в річку через руйнування Антонівського мосту, – Молчанов

Ми можемо розкрити ще більше російських цілей, уражених українськими безпілотниками Bayraktar TB-2 за останні дні в #Херсонській області; схоже на два 9A331 TLAR від ЗРК 9K331 Tor-M1, а також невідомий транспортний засіб, який намагався сховатися під листям,

– йдеться у повідомленні.

Довідка. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив потужну статистику – за три доби два "Байрактари" знищили техніку окупантів на 26,5 мільйона доларів. Тож, не дарма безпілотники "Байрактар" звуть народними. Мова не лише про масовий збір на їх купівлю, наші захисники їх настільки опанували, що повчитись може будь-яка армія світу. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий вважає, що українські військові мають наразі унікальний досвід, адже такого різноманіття озброєння не освоїла, мабуть, жодна армія світу. Окрім "Байрактарів" захисники активно застосовують проти ворога "Цезар", "Панцир", "Краби", "Джавеліни".

Добовий показник втрат ворога подвоївся

Всього Збройні Сили України знищили вже 49 800 путінських солдатів. Тільки впродовж минулої доби було ліквідовано 300 загарбників, попередньо – аж 450. Найбільше бійців й техніки ворог позбувся на Донецькому напрямку – це наразі найгарячіший напрямок на фронті.

З початку наступу на Південь та активних дій на Сході України російська армія почала втрачати ще більше живої сили та техніки.

Також сьогодні у Генштабі відзвітували, що українські військові завдали удару по ворогу у районі Семенівки та Куп'янська Харківської області, як наслідок – знищено склад із боєприпасами.

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