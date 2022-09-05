Эти ЗРК предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Отмечают, что враг потерял их в Херсонской области – наступление ВСУ продолжается.

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Мы можем раскрыть еще больше российских целей, пораженных украинскими беспилотниками Bayraktar TB-2 за последние дни в Херсонской области; похоже на два 9A331 TLAR от ЗРК 9K331 Tor-M1, а также неизвестное транспортное средство, пытавшееся скрыться под листвой,

– говорится в сообщении.

Справка . Недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал мощную статистику – за трое суток два "Байрактара" уничтожили технику оккупантов на 26,5 миллиона долларов. Так что не зря беспилотники "Байрактар" зовут народными. Речь не только о массовом сборе на их покупку, наши защитники их настолько овладели, что поучиться может любая армия мира. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый считает, что украинские военные имеют уникальный опыт, ведь такого разнообразия вооружения не освоила, пожалуй, ни одна армия мира. Кроме "Байрактаров" защитники активно применяют против врага "Цезарь", "Панцирь", "Крабы", "Джавелины".

Суточный показатель потерь врага удвоился

Всего Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 49 800 путинских солдат. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 300 захватчиков, предварительно – 450. Больше всего бойцов и техники враг лишился на Донецком направлении – это сейчас самое горячее направление на фронте.

С начала наступления на Юг и активных действий на Востоке Украины, российская армия начала терять еще больше живой силы и техники.

Также сегодня в Генштабе отчитались, что украинские военные нанесли удар по врагу в районе Семеновки и Купянска Харьковской области, как следствие – уничтожен склад с боеприпасами.

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