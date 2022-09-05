Эти ЗРК предназначены для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. Отмечают, что враг потерял их в Херсонской области – наступление ВСУ продолжается.
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Мы можем раскрыть еще больше российских целей, пораженных украинскими беспилотниками Bayraktar TB-2 за последние дни в Херсонской области; похоже на два 9A331 TLAR от ЗРК 9K331 Tor-M1, а также неизвестное транспортное средство, пытавшееся скрыться под листвой,
– говорится в сообщении.
Суточный показатель потерь врага удвоился
Всего Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 49 800 путинских солдат. Только за прошедшие сутки было ликвидировано 300 захватчиков, предварительно – 450. Больше всего бойцов и техники враг лишился на Донецком направлении – это сейчас самое горячее направление на фронте.
С начала наступления на Юг и активных действий на Востоке Украины, российская армия начала терять еще больше живой силы и техники.
Также сегодня в Генштабе отчитались, что украинские военные нанесли удар по врагу в районе Семеновки и Купянска Харьковской области, как следствие – уничтожен склад с боеприпасами.
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