Рассказываем о том, почему нам нужны "Джавелины", что это такое и как они помогают обезвреживать врага.
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Что такое "Джавелины"
FGM-148 "Джавелин" (англ. FGM-148 Javelin — "дротик", "копье") — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Производится это оружие еще с 1986 года компанией "Javelin Joint Venture". А с 1996 года оно стоит на вооружении американской армии.
Эти ПТРК предназначены для уничтожения бронетехники, защищенных объектов (типа бункер, ДОТ, ДЗОТ) и низколетучих низкоскоростных целей (вертолетов и беспилотников).
Тактико-технические характеристики Javelin Block 1
- Боевая масса: 22,3 кг
- Максимально эффективная дальность: 2500 м
- Минимальная эффективная дальность: 150 м в режиме атаки сверху; 65 м в режиме атаки по прямой
- Обслуга: 1-3 человек
- Время приведения в боевую готовность: менее 30 с
- Время перезарядки: менее 20 с
Для эффективного обслуживания ПТРК требует не менее двух человек: оператора и заряжателя. А за раз он может выстрелить одну ракету.
В общем, ПТРК Javelin – дорогое вооружение даже для американской армии. Ракеты для американской армии стоили: в 2020 году стоили 72 тысячи долларов, в 2021 – 76,4 тысячи.
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В чем особенность "Джавелинов"
Ключевой особенностью этого ПТРК является система тепловой идентификации цели, обеспечиваемая инфракрасной головкой самонаведения. После выстрела ракета сама раскрывает аэродинамические крылья, наводится на цель и трогается к ней, благодаря этой системе после наведения на цель и выстрела солдат не должен сопровождать цель, а может сразу прятаться или менять позицию. Кроме того, "Джавелины" могут атаковать цель не только напрямую, но и сверху. После выстрела ракета поднимается вверх на 150 метров, откуда и поражает самую незащищенную часть бронетехники – крышу.
Фото wikipedia.org
Минимальное расстояние боя этих ПТРК – 150 метров, максимальное – 2500 метров. Также "Джавелинами" можно пользоваться при сложных погодных условиях, в темноте, во время задымленности.
Также система наведения ракеты не имеет ни одной активной подсветки цели, которая может привести к активации СПЗ с последующим образованием дымовой завесы. Однако ракета может быть обнаружена современными системами активной защиты по излучению ионизированных выхлопных газов двигателя в ультрафиолетовом диапазоне.
"Джавелины" нельзя заблокировать радиопомехами или магнитными полями. Наведение на цель происходит благодаря инфракрасному излучению, а не радиосигналам или другим средствам связи.
Обычные гранатометы просто пробивают броню техники, тогда как "Джавелин" уничтожает цель с помощью короткой кумулятивной струи большого диаметра, что проламывает препятствие перед целью. Далее наступает время для пороховых газов от основного заряда взрывчатого вещества и маршевого двигателя. Сейчас "Джавелины" считаются лучшим и эффективным противотанковым оружием на свете.
"Джавелины" у наших военных. Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.