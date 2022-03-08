Розповідаємо про те, чому нам потрібні "Джавеліни", що це таке та як вони допомагають знешкоджувати ворога.

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Що таке "Джавеліни"

FGM-148 "Джавелін" (англ. FGM-148 Javelin — "дротик", "спис") — американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ПТРК). Виробляється ця зброя ще з 1986 року компанією "Javelin Joint Venture". А з 1996 року вона стоїть на озброєнні американської армії.

Ці ПТРК призначені для знищення бронетехніки, захищених об'єктів (типу бункер, ДОТ, ДЗОТ) і низьколетючих малошвидкісних цілей (вертольотів і безпілотників).

Тактико-технічні характеристики Javelin Block 1

Бойова маса: 22,3 кг

22,3 кг Максимальна ефективна дальність: 2500 м

2500 м Мінімальна ефективна дальність: 150 м в режимі атаки згори; 65 м в режимі атаки за прямою

150 м в режимі атаки згори; 65 м в режимі атаки за прямою Обслуга: 1-3 осіб

1-3 осіб Час приведення в бойову готовність: менше 30 с

менше 30 с Час перезаряджання: менше 20 с

Для ефективного обслуговування ПТРК потребує щонайменше двох осіб: оператора та заряджальника. А за раз він може вистрілити одну ракету.

Загалом, ПТРК Javelin – дороге озброєння навіть для американської армії. Ракети для американської армії вартісні: у 2020 році вони коштували 72 тисячі доларів, у 2021 – 76,4 тис.

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В чому особливість "Джавелінів"

Ключовою особливістю цього ПТРК є система теплової ідентифікації цілі, забезпечується інфрачервоною головкою самонаведення. Після пострілу ракета сама розкриває аеродинамічні крила, наводиться на ціль та рушає до неї, завдяки цій системі після наведення на ціль і вистрілу солдат не повинен супроводжувати ціль, а може відразу ховатися або змінювати позицію. Окрім того, "Джавеліни" можуть атакувати ціль не лише напряму, але й зверху. Після пострілу ракета підіймається вгору на 150 метрів, звідки й вражає найнезахищенішу частину бронетехніки – дах.

Фото wikipedia.org

Мінімальна відстань бою цих ПТРК – 150 метрів, максимальна – 2500 метрів. Також "Джавелінами" можна користуватися за складних погодних умов, у темряві, під час задимленості.

Також система наведення ракети не має жодної активної підсвітки цілі, яка може призвести до активації СПЗ з подальшим утворенням димової завіси. Однак, ракета може бути виявлена сучасними системами активного захисту за випромінюванням іонізованих вихлопних газів двигуна в ультрафіолетовому діапазоні.

"Джавеліни" не можна заблокувати радіоперешкодами чи магнітними полями. Наведення на ціль у нього відбувається завдяки інфрачервоному випроміненню, а не радіосигналам чи іншим засобам зв’язку.

Звичайні гранатомети просто пробивають броню техніки, тоді як "Джавелін" знищує ціль за допомогою короткого кумулятивного струменя великого діаметра, що проломлює перешкоду перед ціллю. Далі настає час для порохових газів від основного заряду вибухової речовини та маршового двигуна. Наразі "Джавеліни" вважаються найкращою та найефективнішої протитанковою зброєю на світі.

"Джавеліни" у наших військових. Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.