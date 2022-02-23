Міністр Олексій Резніков подякував латвійським партнерам, наголосивши, що безпека Європи залежить від зміцнення української оборони.

До речі Нідерланди змінили своє рішення і поставлятимуть зброю Україні, – Кулеба

Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок – Stingers,

– написав Резніков.

Він також оприлюднив перші фото із латвійським озброєнням. Зауважимо, раніше Латвія у відповідь на "визнання" Путіним бойовиків пообіцяла відправити в Україну Джавеліни.



Латвія передала Україні зброю / Фото Олексія Резнікова

Допомога Україні на тлі загроз

Коли почали з'являтись повідомлення про ймовірний напад Росії, Захід посилив підтримку України. Партнери допомагають нам зброєю.

Президент США Джо Байден наприкінці січня затвердив військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. До Києва вже прибуло 9 літаків з боєприпасами, протитанковими ракетними комплексами та артилерійськими снарядами. Загальна вага допомоги перевищила 1300 тонн.

19 лютого в Україну прибув літак з військовою допомогою від Канади. Привезли гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення та інше озброєння.

Україна 13 лютого отримала зенітні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію від Литви, а 18 лютого нам привезли подаровані Естонією "Джавеліни".

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