Міністр Олексій Резніков подякував латвійським партнерам, наголосивши, що безпека Європи залежить від зміцнення української оборони.
До речі Нідерланди змінили своє рішення і поставлятимуть зброю Україні, – Кулеба
Птахи з Латвії прилетіли! Боєприпаси та інші важливі речі. А найвагоміший подарунок – Stingers,
– написав Резніков.
Він також оприлюднив перші фото із латвійським озброєнням. Зауважимо, раніше Латвія у відповідь на "визнання" Путіним бойовиків пообіцяла відправити в Україну Джавеліни.
Латвія передала Україні зброю / Фото Олексія Резнікова
Допомога Україні на тлі загроз
Коли почали з'являтись повідомлення про ймовірний напад Росії, Захід посилив підтримку України. Партнери допомагають нам зброєю.
- Президент США Джо Байден наприкінці січня затвердив військову допомогу Україні на 200 мільйонів доларів. До Києва вже прибуло 9 літаків з боєприпасами, протитанковими ракетними комплексами та артилерійськими снарядами. Загальна вага допомоги перевищила 1300 тонн.
- 19 лютого в Україну прибув літак з військовою допомогою від Канади. Привезли гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення та інше озброєння.
- Україна 13 лютого отримала зенітні комплекси Stinger та іншу військову амуніцію від Литви, а 18 лютого нам привезли подаровані Естонією "Джавеліни".
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