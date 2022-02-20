Ще у 2021 році уряд Нідерландів був проти того, щоб постачати зброю Україні. Однак на тлі загрози російського вторгнення країна змінила своє рішення. Про це Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-трансляції на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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Змінилася непохитна позиція

За словами Дмитра Кулеби, позиція Нідерландів у питанні постачання зброї Україні через закупівлі НАТО здавалася непохитною. Однак через теперішню безпекову ситуацію до України прибуде нідерландське оборонне озброєння.

На цьому тижні уряд Нідерландів змінив своє рішення і поставить нам певні речі, важливі для нашої оборони, для нашої обороноздатності,

– заявив Кулеба.

Глава МЗС підкреслив, що таке рішення уряду Нідерландів пов'язане з проведенням переговорів. Зокрема з візитом главою уряду країни Мартіна Рютте і його зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським та зусиллям команди дипломатів.

Надання зброї Україні через російську загрозу: головне

На тлі загрози можливого російського вторгнення міжнародні партнери допомагають Україні оборонним озброєнням. Кілька десятків літаків до Києва прибули з США. Також озброєнням допомагає Велика Британія, Польща, Чехія, Латвія, Литва та Естонія.

Однак донедавна Нідерланди та Німеччина були тими країнами, які виступали проти надання зброї нашій державі. Зараз на цій позиції залишається офіційний Берлін. Там своє бачення аргументують прагненням врегулювати напругу дипломатичним шляхом.

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