Надання допомоги для України схвалив нідерландський уряд. Це відбулося 18 лютого.

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Яку допомогу нададуть Україні

  • 100 снайперських гвинтівок;
  • 30 тисяч боєприпасів;
  • 5 радарів для виявлення озброєнь;
  • 30 металошукачів;
  • 2 радари спостереження на полі бою;
  • 2 роботи для виявлення морських мін.
  • 3000 бойових касок,
  • 2000 протиуламкових жилетів.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підкреслила, що вся допомога необхідна для самооборони. Політикиня сподівається, що у Збройних сил України не виникне потреби для її застосування.

Держава обговорювала й виділення інших озброєнь та систем, однак це вже обмежено експортними правилами Євросоюзу та необхідністю надіслати до України відповідних інструкторів. А це, кажуть і Нідерландах, наразі неможливо.

Як партнери допомагають Україні: останні новини

  • Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що загалом Збройні сили України отримали від іноземних держав понад 2 тонни військової допомоги.
  • Найактивніше зброю відправляють США. Президент Джо Байден наголошував, що американські військові не воюватимуть з українськими проти Росії, однак Вашингтон надаватиме ЗСУ зброю, аби Україна могла себе захистити.
  • Німеччина виступає категорично проти постачання озброєння Києву. Опозиціонери виступали проти такої позиції, однак їхню ініціативу відхилили.
  • Зброю Україні надають також Велика Британія, Польща, Канада та Литва.

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