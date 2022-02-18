Надання допомоги для України схвалив нідерландський уряд. Це відбулося 18 лютого.
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Яку допомогу нададуть Україні
- 100 снайперських гвинтівок;
- 30 тисяч боєприпасів;
- 5 радарів для виявлення озброєнь;
- 30 металошукачів;
- 2 радари спостереження на полі бою;
- 2 роботи для виявлення морських мін.
- 3000 бойових касок,
- 2000 протиуламкових жилетів.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен підкреслила, що вся допомога необхідна для самооборони. Політикиня сподівається, що у Збройних сил України не виникне потреби для її застосування.
Держава обговорювала й виділення інших озброєнь та систем, однак це вже обмежено експортними правилами Євросоюзу та необхідністю надіслати до України відповідних інструкторів. А це, кажуть і Нідерландах, наразі неможливо.
Як партнери допомагають Україні: останні новини
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що загалом Збройні сили України отримали від іноземних держав понад 2 тонни військової допомоги.
- Найактивніше зброю відправляють США. Президент Джо Байден наголошував, що американські військові не воюватимуть з українськими проти Росії, однак Вашингтон надаватиме ЗСУ зброю, аби Україна могла себе захистити.
- Німеччина виступає категорично проти постачання озброєння Києву. Опозиціонери виступали проти такої позиції, однак їхню ініціативу відхилили.
- Зброю Україні надають також Велика Британія, Польща, Канада та Литва.
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