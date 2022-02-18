Оказание помощи для Украины одобрило нидерландское правительство. Это произошло 18 февраля.

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Какую помощь окажут Украине

  • 100 снайперских винтовок;
  • 30 тысяч боеприпасов;
  • 5 радаров для обнаружения вооружений;
  • 30 металлоискателей;
  • 2 радара наблюдения на поле боя;
  • 2 робота для обнаружения морских мин.
  • 3000 боевых касок,
  • 2000 противоосколочных жилетов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что вся помощь необходима для самообороны. Политик надеется, что у Вооруженных сил Украины не возникнет необходимости для ее применения.

Государство обсуждало и выделение других вооружений и систем, однако это уже ограничено экспортными правилами Евросоюза и необходимостью направить в Украину соответствующих инструкторов. А это, говорят в Нидерландах, пока невозможно.

Как партнеры помогают Украине: последние новости

  • Министр обороны Алексей Резников заявил, что в целом Вооруженные силы Украины получили от иностранных государств более 2 тонн военной помощи.
  • Активнее всего оружие отправляют США. Президент Джо Байден подчеркивал, что американские военные не будут воевать с украинскими против России, однако Вашингтон будет предоставлять ВСУ оружие, чтобы Украина могла себя защитить.
  • Германия выступает категорически против поставки вооружения Киеву. Оппозиционеры выступали против такой позиции, однако их инициативу отклонили.
  • Оружие Украине предоставляют также Великобритания, Польша, Канада и Литва.

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