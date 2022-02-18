Оказание помощи для Украины одобрило нидерландское правительство. Это произошло 18 февраля.

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Какую помощь окажут Украине

100 снайперских винтовок;

30 тысяч боеприпасов;

5 радаров для обнаружения вооружений;

30 металлоискателей;

2 радара наблюдения на поле боя;

2 робота для обнаружения морских мин.

3000 боевых касок,

2000 противоосколочных жилетов.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что вся помощь необходима для самообороны. Политик надеется, что у Вооруженных сил Украины не возникнет необходимости для ее применения.

Государство обсуждало и выделение других вооружений и систем, однако это уже ограничено экспортными правилами Евросоюза и необходимостью направить в Украину соответствующих инструкторов. А это, говорят в Нидерландах, пока невозможно.

Обратите внимание! Несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что ряд европейских государств, которые еще не оказывали Киеву помощь, раздумывают, чтобы сделать это. Говорилось в частности о выделении оружия.

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Министр обороны Алексей Резников заявил, что в целом Вооруженные силы Украины получили от иностранных государств более 2 тонн военной помощи.

Активнее всего оружие отправляют США. Президент Джо Байден подчеркивал, что американские военные не будут воевать с украинскими против России, однако Вашингтон будет предоставлять ВСУ оружие, чтобы Украина могла себя защитить.

Германия выступает категорически против поставки вооружения Киеву. Оппозиционеры выступали против такой позиции, однако их инициативу отклонили.

Оружие Украине предоставляют также Великобритания, Польша, Канада и Литва.

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