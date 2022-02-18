Оказание помощи для Украины одобрило нидерландское правительство. Это произошло 18 февраля.
Интересно Из-за паники вокруг агрессии России: украинки не могли вернуться домой из Нидерландов
Какую помощь окажут Украине
- 100 снайперских винтовок;
- 30 тысяч боеприпасов;
- 5 радаров для обнаружения вооружений;
- 30 металлоискателей;
- 2 радара наблюдения на поле боя;
- 2 робота для обнаружения морских мин.
- 3000 боевых касок,
- 2000 противоосколочных жилетов.
Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что вся помощь необходима для самообороны. Политик надеется, что у Вооруженных сил Украины не возникнет необходимости для ее применения.
Государство обсуждало и выделение других вооружений и систем, однако это уже ограничено экспортными правилами Евросоюза и необходимостью направить в Украину соответствующих инструкторов. А это, говорят в Нидерландах, пока невозможно.
Как партнеры помогают Украине: последние новости
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что в целом Вооруженные силы Украины получили от иностранных государств более 2 тонн военной помощи.
- Активнее всего оружие отправляют США. Президент Джо Байден подчеркивал, что американские военные не будут воевать с украинскими против России, однако Вашингтон будет предоставлять ВСУ оружие, чтобы Украина могла себя защитить.
- Германия выступает категорически против поставки вооружения Киеву. Оппозиционеры выступали против такой позиции, однако их инициативу отклонили.
- Оружие Украине предоставляют также Великобритания, Польша, Канада и Литва.
Это может вас заинтересовать – Канада предоставит Украине летальное оружие: видео