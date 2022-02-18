В парламенте были слушания касательно отношения Запада к политике России. Тогда оппозиционный блок ХДС/ХСС, возглавляемый Фридрихом Мерцем, предложил инициативу "Противодействие политике России единством Запада".

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Просили дать оружие Украине

В документе призвали немецкое правительство немедленно изменить свой курс и разрешить поставку в Украину товаров военного назначения и оружия.

По мнению оппозиции, немецкое правительство правильно поступило, когда воздержалось от поставок оружия Украине на фоне переговоров в нормандском формате. Однако эта позиция уже устарела, потому что Россия стремительно наращивает войска на границе.

Это противоречит букве и духу Минских соглашений и резко ухудшает ситуацию с безопасностью,

– говорится в документе.

Добавили, что из-за своей идеологической позиции правительство всего за несколько недель "разбило много фарфора". Следовательно, оппозиционеры призвали не ставить под угрозу "огромный рост доверия к Германии за 16 лет пребывания Ангелы Меркель на международной арене".

Такая политика раздражает партнеров в ЕС и НАТО

Блок предостерег власть, что следует положить конец "опасному курсу колебания в политике по отношению к России". Оппозиционеры считают, что политика действующего правительства вызывает раздражение у партнеров НАТО и ЕС.

Подчеркнули: нужно "четко и недвусмысленно" назвать Россию причиной угрожающей ситуации и принять необходимые меры.

Несмотря на это, заявление ХДС/ХСС было отклонено другими парламентариями.

Обратите внимание! Фридрих Мерц и раньше высказывался за продажу Украине оборонительного оружия, учитывая российскую угрозу. Он призвал Берлин не блокировать поставки из других стран.

Что этому предшествовало

Даже на фоне новой угрозы агрессии России Германия отказывается поставлять оружие Украине.

Правда, немецкий канцлер Олаф Шольц уверяет, что в случае нападения у государства-агрессора будут жесткие последствия.

Помогать Берлин хочет другим способом. Министерство обороны Германии заявило о том, что государство собирается прислать 5 тысяч защитных военных шлемов.

Украина призывает Германию изменить такую ​​позицию. Министр обороны Украины Алексей Резников попросил не блокировать поставки оружия.

Тему оружия также затрагивал президент Владимир Зеленский во время переговоров с Шольцем в Киеве.

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