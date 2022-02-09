Такую позицию высказал глава MSC (Мюнхенская конференция по безопасности) Вольфганг Ишингер журналистам 8 февраля. По его мнению, это было бы сигналом сдерживания для России.

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"Стратегия разумного сдерживания" России включает и военные меры

Глава MSC Вольфганг Ишингер считает, что главной задачей Европы в целом и Германии в частности по ситуации вокруг Украины является дипломатическим путем не допустить войны, угроза которой идет от России. Позиция господина Ишингера основана на 40-летнем опыте дипломатической службы.

По его мнению, угроза санкций со значительными последствиями может изменить планы Кремля. Но должны быть и другие шаги – например, наращивание военного присутствия в Восточной Европе. Таким образом дипломат выступил за "стратегию разумного сдерживания" России.

Мы хотим и мы должны не только изменить расчеты Кремля и планы российского генштаба. Поэтому важно, чтобы военные также вносили свой вклад, я подчеркиваю, с целью сдерживания. Отводить глаза и ничего не делать было бы приглашением для ведения войны,

– сказал Ишингер журналистам.

Германия должна сделать для Украины больше

Вольфганг Ишингер склонен считать, что "было бы хорошо и правильно, если бы Германия сделала чуть больше (для Украины, – 24 канал), чем дала только шлемы". По его мнению, Берлин не должен "полностью отделять себя" от позиции союзников в этом вопросе, а наоборот – должен сделать свой вклад "несколько более решающим, чем уже предложенный".

Очевидно же, что 5000 шлемов не изменят баланс сил между армиями Украины и России.

А вот осознание Россией того, что ЕС и НАТО едины в противостоянии агрессии, как раз может быть решающим.

Так что Ишингер надеется, что немецкое правительство все же откликнется на новые запросы Киева.

Справка. Вольфганг Ишингер возглавлял Мюнхенскую конференцию по безопасности 14 лет. За это время ежегодное собрание политиков, бизнесменов и экспертов в области обороны стало одной из ведущих мировых площадок для обмена мнениями по острейшим вопросам безопасности.

Напомним важное:

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину (в частности, и прифронтовую зону на Донбассе). Однако не встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

По версии СМИ, причиной отмены этой встречи была позиция Берлина касаемо отказа от поставки Украине оружия. Хотя в Офисе Президента это отрицают.