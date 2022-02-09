Такую позицию высказал глава MSC (Мюнхенская конференция по безопасности) Вольфганг Ишингер журналистам 8 февраля. По его мнению, это было бы сигналом сдерживания для России.
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"Стратегия разумного сдерживания" России включает и военные меры
Глава MSC Вольфганг Ишингер считает, что главной задачей Европы в целом и Германии в частности по ситуации вокруг Украины является дипломатическим путем не допустить войны, угроза которой идет от России. Позиция господина Ишингера основана на 40-летнем опыте дипломатической службы.
По его мнению, угроза санкций со значительными последствиями может изменить планы Кремля. Но должны быть и другие шаги – например, наращивание военного присутствия в Восточной Европе. Таким образом дипломат выступил за "стратегию разумного сдерживания" России.
Мы хотим и мы должны не только изменить расчеты Кремля и планы российского генштаба. Поэтому важно, чтобы военные также вносили свой вклад, я подчеркиваю, с целью сдерживания. Отводить глаза и ничего не делать было бы приглашением для ведения войны,
– сказал Ишингер журналистам.
Германия должна сделать для Украины больше
Вольфганг Ишингер склонен считать, что "было бы хорошо и правильно, если бы Германия сделала чуть больше (для Украины, – 24 канал), чем дала только шлемы". По его мнению, Берлин не должен "полностью отделять себя" от позиции союзников в этом вопросе, а наоборот – должен сделать свой вклад "несколько более решающим, чем уже предложенный".
- Очевидно же, что 5000 шлемов не изменят баланс сил между армиями Украины и России.
- А вот осознание Россией того, что ЕС и НАТО едины в противостоянии агрессии, как раз может быть решающим.
Так что Ишингер надеется, что немецкое правительство все же откликнется на новые запросы Киева.
Напомним важное:
- Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Украину (в частности, и прифронтовую зону на Донбассе). Однако не встретилась с президентом Владимиром Зеленским.
- По версии СМИ, причиной отмены этой встречи была позиция Берлина касаемо отказа от поставки Украине оружия. Хотя в Офисе Президента это отрицают.
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