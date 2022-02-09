Такую позицию высказал глава MSC (Мюнхенская конференция по безопасности) Вольфганг Ишингер журналистам 8 февраля. По его мнению, это было бы сигналом сдерживания для России.

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"Стратегия разумного сдерживания" России включает и военные меры

Глава MSC Вольфганг Ишингер считает, что главной задачей Европы в целом и Германии в частности по ситуации вокруг Украины является дипломатическим путем не допустить войны, угроза которой идет от России. Позиция господина Ишингера основана на 40-летнем опыте дипломатической службы.

По его мнению, угроза санкций со значительными последствиями может изменить планы Кремля. Но должны быть и другие шаги – например, наращивание военного присутствия в Восточной Европе. Таким образом дипломат выступил за "стратегию разумного сдерживания" России.

Мы хотим и мы должны не только изменить расчеты Кремля и планы российского генштаба. Поэтому важно, чтобы военные также вносили свой вклад, я подчеркиваю, с целью сдерживания. Отводить глаза и ничего не делать было бы приглашением для ведения войны,
– сказал Ишингер журналистам.

Германия должна сделать для Украины больше

Вольфганг Ишингер склонен считать, что "было бы хорошо и правильно, если бы Германия сделала чуть больше (для Украины, – 24 канал), чем дала только шлемы". По его мнению, Берлин не должен "полностью отделять себя" от позиции союзников в этом вопросе, а наоборот – должен сделать свой вклад "несколько более решающим, чем уже предложенный".

  • Очевидно же, что 5000 шлемов не изменят баланс сил между армиями Украины и России.
  • А вот осознание Россией того, что ЕС и НАТО едины в противостоянии агрессии, как раз может быть решающим.

Так что Ишингер надеется, что немецкое правительство все же откликнется на новые запросы Киева.

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