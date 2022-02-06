В этом году Мюнхенская конференция состоится в офлайн-формате. Об участниках мероприятия рассказал ее глава Вольфганг Ишингер.

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Кто еще примет участие в Мюнхенской конференции:

канцлер Германии Олаф Шольц;

вице-президент США Камала Харрис – приезд еще пока не подтвержден;

госсекретарь США Энтони Блинкен;

генсек НАТО Йенс Столтенберг;

председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн;

еще примерно 35 глав государств и правительств.

Большое количество представителей будет от правительства Германии: кроме канцлера, это будет глава МИД Анналена Бербок и глава Минобороны Кристина Ламбрехт.

Зеленского ждут, Путин – отказался

Ожидают, что на мероприятии выступит президент Украины Зеленский. Приглашали и Владимира Путина, однако он приезжать в Мюнхен отказался. Однако, отметил Ишингер, есть возможность, что президент России выступит в видеорежиме.

Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее,

– отметил Ишингер.

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Что известно о Мюнхенской конференции:

В 2021 году Мюнхенская конференция прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

В этом году Ишингер решил вернуться к обычному формату.

Причина – необходимость в личном общении политиков.

Мюнхенская конференция по безопасности 2022 года пройдет 18– 20 февраля в гостинице Bayerischer Hof при соблюдении строгих противоэпидемических мероприятий.

Вместо обычного количества участников, превышающего 2 тысячи, сейчас разрешено не более 600.

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