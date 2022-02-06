Цього року Мюнхенська конференція відбудеться в офлайн-форматі. Про учасників заходу розповів її голова Вольфганг Ішингер.

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Хто ще візьме участь в Мюнхенській конференції:

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

віцепрезидентка США Камала Гарріс – приїзд ще поки не підтверджений;

держсекретар США Ентоні Блінкен;

генсек НАТО Єнс Столтенберг;

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

ще приблизно 35 глав держав та урядів.

Велика кількість представників буде від уряду Німеччини: окрім канцлера, це буде глава МЗС Анналена Бербок та очільниця Міноборони Крістіна Ламбрехт.

На Зеленського чекають, Путін – відмовився

Очікують, що на заході виступить президент України Зеленський. Запрошували і Володимира Путіна, проте він приїжджати до Мюнхена відмовився. Проте, зазначив Ішингер, є можливість, що президент Росії виступить у відеорежимі.

Я в жодному разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не лише представити свою позицію в листах США та НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною та високопоставленою публікою, залежить тільки від неї,

– зазначив Ішингер.

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Що відомо про Мюнхенську конференцію:

У 2021 році Мюнхенська конференція пройшла в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.

Цього року Ішингер вирішив повернутись до звичайного формату.

Причина – необхідність в особистому спілкуванні політиків.

Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року пройде 18– 20 лютого в готелі Bayerischer Hof за дотримання суворих протиепідемічних заходів .

Замість звичайної кількості учасників, що перевищує 2 тисячі, зараз дозволено не більше 600.

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