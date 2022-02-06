Цього року Мюнхенська конференція відбудеться в офлайн-форматі. Про учасників заходу розповів її голова Вольфганг Ішингер.
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Хто ще візьме участь в Мюнхенській конференції:
- канцлер Німеччини Олаф Шольц;
- віцепрезидентка США Камала Гарріс – приїзд ще поки не підтверджений;
- держсекретар США Ентоні Блінкен;
- генсек НАТО Єнс Столтенберг;
- голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;
- ще приблизно 35 глав держав та урядів.
Велика кількість представників буде від уряду Німеччини: окрім канцлера, це буде глава МЗС Анналена Бербок та очільниця Міноборони Крістіна Ламбрехт.
На Зеленського чекають, Путін – відмовився
Очікують, що на заході виступить президент України Зеленський. Запрошували і Володимира Путіна, проте він приїжджати до Мюнхена відмовився. Проте, зазначив Ішингер, є можливість, що президент Росії виступить у відеорежимі.
Я в жодному разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не лише представити свою позицію в листах США та НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною та високопоставленою публікою, залежить тільки від неї,
– зазначив Ішингер.
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Що відомо про Мюнхенську конференцію:
- У 2021 році Мюнхенська конференція пройшла в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу.
- Цього року Ішингер вирішив повернутись до звичайного формату.
- Причина – необхідність в особистому спілкуванні політиків.
- Мюнхенська конференція з безпеки 2022 року пройде 18– 20 лютого в готелі Bayerischer Hof за дотримання суворих протиепідемічних заходів .
- Замість звичайної кількості учасників, що перевищує 2 тисячі, зараз дозволено не більше 600.
Зеленський погодився на зустріч з Путіним: дивіться у відео