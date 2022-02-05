Напад на Україну посол Росії в США назвав невигідним. Таку заяву Анатолій Антонов зробив в ефірі однієї з пропагандистських програм.
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Дипломат традиційно звинувачує Захід
У найкращих традиціях російської пропаганди Анатолій Антонов звинуватив Захід у "паніці" та ескалації через нібито ігнорування "гарантій безпеки".
Росія не збирається ні на кого нападати. Нам це не потрібно, нам це невигідно. Це не відповідає нашим інтересам,
– заявив Антонов.
Разом з тим посол Росії припустив розрив дипломатичних відносин з США, однак додав, що таке рішення може ухвалити лише очільник Кремля Володимир Путін.
Росія проводить навчання біля України
- Росія уже кілька місяців стягує війська до кордону з Україною. Низка західних ЗМІ неодноразово писали про плани Кремля почати вторгнення до України. Однак у Москві від таких заяв відхрещуються.
- Причиною стягнення військ називають проведення навчань – зокрема на території Білорусі та в окупованому українському Криму.
- Крім того, російське Міноборони анонсувало навчання у Ростовській області за 50 кілометрів від українського кордону. Їх запланували на 11 лютого.
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