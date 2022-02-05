До навчань залучать танки, піхоту та артилерію. Їх запланували на 11 лютого.

Зауважте Росіяни провели навчання безпілотників та артилерії в окупованому Криму

На навчаннях буде 70 одиниць спецтехніки

У російському Міноборони заявили, що до навчань залучать близько 400 військовослужбовців та 70 одиниць спецтехніки. На своїх військових навчаннях планують відпрацювати оборонні та наступальні навички.

Країна-агресорка поблизу українських кордонів планує також відпрацювати оборону об'єктів після умовної атаки. До навчань залучать танки Т-72Б3, бойові машини піхоти БМП-3 та безпілотники.

Зверніть увагу! Схожі навчання росіяни провели на території окупованого українського Криму. Там країна-агресорка відпрацьовувала використання безпілотників та бої у прибережних районах.

Росія стягує війська до України

За даними західної розвідки, Росія стягує війська до українського кордону. У ЗМІ пишуть про наміри Росії розпочати повномасштабне вторгнення до України, однак Кремль все заперечує.

Стягнення військ до окупованого Криму, Білорусі та ділянок кордону Росії з Україною пояснюють проведенням навчань.

Також Росія продовжує постачати озброєння та необхідне забезпечення бойовикам на Донбасі.

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