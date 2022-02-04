Розвідка Міністерства оборони інформує, що командування збройних сил Росії продовжує логістичне забезпечення російських військ на тимчасово окупованій території Донеччини та Луганщини.
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Росія приховано завезла бойовикам "підтримку"
У січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території Росії до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тисяч тонн пального,
– заявили у розвідці.
Що ще Москва доставила бойовикам
- декілька одиниць танків,
- броньовані машини,
- самохідні артилерійські установки,
- безпілотні літальні апарати російського виробництва,
- інше озброєння та боєприпаси, зокрема для артилерійських систем і мінометів.
Наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління збройних сил держави-агресорки заявки на комплектування з'єднань і частин додатковим озброєнням. Крім того, російські найманці попросили доставити їм запасні частини (агрегати) для відновлення (ремонту) військової техніки.
Перегрупування військ Росії на Донбасі: що відомо
Днями українська розвідка повідомила, що окупанти на Донбасі проводять планову ротацію своїх підрозділів. Найманці посилюють снайперські потужності та розрахунки протитанкових ракетних комплексів. Хочуть провокувати українські підрозділи до вогню у відповідь.
Щоправда, моральний стан самих бойовиків пригнічений.
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Текст допису головного управління розвідки Міноборони:
Командування ЗС РФ продовжує логістичне забезпечення оперативного угруповання російських військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.
Зокрема, у січні окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з'єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів до 9 тисяч тонн пального, декілька одиниць танків і броньованих машин, самохідних артилерійських установок, безпілотних літальних апаратів російського виробництва, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів.
Крім того, наприкінці січня командування окупаційних військ направило до вищих органів управління ЗС РФ заявки на комплектування з'єднань і частин 1 та 2 АК додатковим озброєнням, а також на постачання запасних частин (агрегатів) для відновлення (ремонту) військової техніки.