Разведка Министерства обороны сообщает, что командование вооруженных сил России продолжает логистическое обеспечение российских войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

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Россия скрыто завезла боевикам "поддержку"

В январе оккупанты скрыто завезли железнодорожным и автомобильным транспортом с территории России к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тысяч тонн горючего,

– заявили в разведке.

Что еще Москва доставила боевикам

несколько единиц танков,

бронированные машины,

самоходные артиллерийские установки,

беспилотные летательные аппараты российского производства,

другое вооружение и боеприпасы, в частности для артиллерийских систем и минометов.

В конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления Вооруженных сил государства-агрессора заявки на комплектование соединений и частей дополнительным вооружением. Кроме того, российские наемники попросили доставить им запасные части (агрегаты) для восстановления (ремонта) военной техники.

Перегруппировка войск России на Донбассе: что известно

На днях украинская разведка сообщила, что оккупанты на Донбассе проводят плановую ротацию своих подразделений. Наемники усиливают снайперские мощности и расчеты противотанковых ракетных комплексов. Хотят провоцировать украинские подразделения к ответному огню.

Правда, моральное состояние самих боевиков подавлено.

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Текст сообщения главного управления разведки Минобороны:

Командование ВС РФ продолжает логистическое обеспечение оперативной группировки российских войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей.

В частности, в январе оккупанты скрытно завезли железнодорожным и автомобильным транспортом по территории РФ к соединениям и частям 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов до 9 тысяч тонн горючего, несколько единиц танков и бронированных машин, самоходных артиллерийских установок, беспилотных летательных аппаратов российского производства, другое вооружение и боеприпасы, в том числе для артиллерийских систем и минометов.

Кроме того, в конце января командование оккупационных войск направило в высшие органы управления ВС РФ заявки на комплектование соединений и частей 1 и 2 АК дополнительным вооружением, а также на поставку запасных частей (агрегатов) для восстановления (ремонта) военной техники.