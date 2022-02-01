Украинская разведка предостерегла, что противник перегруппировывает армейские корпуса.
Кстати "Пойти на это не можем, но": Данилов заявил, что армия может вернуть оккупированные территории
Наемники усиливают снайперские мощности и расчеты противотанковых ракетных комплексов. Хотят провоцировать украинские подразделения к ответному огню.
Оккупанты вредят себе
Несмотря на перегруппировку, боевики постоянно находятся в напряжении. Это приводит к ухудшению морально-психологического состояния оккупантов. Как следствие, в течение суток 31 января погибли 2 наемника и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов.
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- Американская разведка предупреждала, что Россия может напасть на Украину в феврале 2022.
- Глава Минобороны Алексей Резников призвал украинцев нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданчиков". Ведь вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать, потому что ВСУ готовы дать отпор врагу.
- Запад готовит мощные санкции. Они могут полностью разрушить экономику России. ЕС и Великобритания уже анонсировали ограничения, если Москва прибегнет к нападению.
Текст поста разведки:
Главное управление разведки Украины информирует:
Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня.
Вместе с тем содержание командованием противника личного состава в постоянной стрессовой обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск. Как следствие, в течение минувших суток в результате неуставных взаимоотношений погибло два и тяжело ранили одного военнослужащего оккупантов.