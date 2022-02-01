Украинская разведка предостерегла, что противник перегруппировывает армейские корпуса.

Кстати "Пойти на это не можем, но": Данилов заявил, что армия может вернуть оккупированные территории

Наемники усиливают снайперские мощности и расчеты противотанковых ракетных комплексов. Хотят провоцировать украинские подразделения к ответному огню.

Оккупанты вредят себе

Несмотря на перегруппировку, боевики постоянно находятся в напряжении. Это приводит к ухудшению морально-психологического состояния оккупантов. Как следствие, в течение суток 31 января погибли 2 наемника и тяжело ранен один военнослужащий оккупантов.

Россия стягивает войска: последние новости

Американская разведка предупреждала, что Россия может напасть на Украину в феврале 2022.

Глава Минобороны Алексей Резников призвал украинцев нашего государства не собирать никаких "тревожных чемоданчиков". Ведь вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что не стоит паниковать, потому что ВСУ готовы дать отпор врагу.

Запад готовит мощные санкции. Они могут полностью разрушить экономику России. ЕС и Великобритания уже анонсировали ограничения, если Москва прибегнет к нападению.

Текст поста разведки:

Главное управление разведки Украины информирует:

Командование ВС РФ продолжает удерживать в готовности к применению соединения и части оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В частности, противник провел плановую ротацию передовых подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня.

Вместе с тем содержание командованием противника личного состава в постоянной стрессовой обстановке приводит к ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях оккупационных войск. Как следствие, в течение минувших суток в результате неуставных взаимоотношений погибло два и тяжело ранили одного военнослужащего оккупантов.