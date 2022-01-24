Секретарь СНБО отметил, что ситуация является абсолютно контролируемой, а то, что сейчас происходит, не является чем-то новым. Об этом он сообщил во время брифинга, который состоялся 24 января.
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Наши Вооруженные силы способны дать отпор в случае необходимости. Каждая страна заботится о своей стране, когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно. Страна наша одна, мы ее отдавать никому не собираемся и победа точно будет за нами,
– сказал Алексей Данилов.
Брифинг Алексея Данилова по итогам заседания СНБО: смотрите видео
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