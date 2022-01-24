Секретар РНБО зазначив, що ситуація є абсолютно контрольованою, а те, що нині відбувається, не є чимось новим. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся 24 січня.
Читайте також Ризики не стали більшими, – Зеленський звернувся до українців через загрозу з боку Росії
Наші Збройні сили здатні дати відсіч у разі необхідності. Кожна країна дбає про свою країну, коли відбуваються ті чи інші речи, ми маємо з вами аналізувати спокійно та виважено. Країна наша одна, ми її віддавати нікому не збираємося і перемога точно буде за нами,
– сказав Олексій Данілов.
Брифінг Олексія Данілова за підсумками засідання РНБО: дивіться відео
Новина доповнюється…