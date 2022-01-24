Секретар РНБО зазначив, що ситуація є абсолютно контрольованою, а те, що нині відбувається, не є чимось новим. Про це він повідомив під час брифінгу, який відбувся 24 січня.

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Наші Збройні сили здатні дати відсіч у разі необхідності. Кожна країна дбає про свою країну, коли відбуваються ті чи інші речи, ми маємо з вами аналізувати спокійно та виважено. Країна наша одна, ми її віддавати нікому не збираємося і перемога точно буде за нами,

– сказав Олексій Данілов.

Брифінг Олексія Данілова за підсумками засідання РНБО: дивіться відео

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