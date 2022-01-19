Зеленський вирішив вчергове нагадати українцям, що війна на Донбасі триває вже восьмий рік.

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За словами президента, зараз інформаційний простір сповнений схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початися просто завтра, що Україна нібито неготова, але начебто нас не залишать самих.

Всю цю риторику об'єднує одна річ, одне логічне питання: а в чому, власне, новина? Хіба це не є реальністю вже 8 років? Хіба вторгнення почалося не у 2014 році? Хіба загроза війни з'явилася тільки зараз? Ці ризики існують вже не один день і вони не стали більшими,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що більшим став хіба ажіотаж навколо цих ризиків. Президент наголосив, що зараз активно нападають "не на нашу землю, а на наші нерви".

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