Зеленский решил в очередной раз напомнить украинцам, что война на Донбассе длится уже восьмой год.
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По словам президента, сейчас информационное пространство заполнено похожими сообщениями о войне с Россией, о том, что вторжение может начаться прямо завтра, что Украина якобы готова, но вроде бы нас не оставят одних.
Всю эту риторику объединяет одна вещь, один логичный вопрос: а в чем, собственно, новость? Разве это не является реальностью уже 8 лет? Разве вторжение началось не в 2014 году? Разве угроза войны появилась только сейчас? Эти риски существуют уже не один день, и они не стали больше,
– заметил Зеленский.
Он добавил, что большим стал разве ажиотаж вокруг этих рисков. Президент отметил, что сейчас активно нападают "не на нашу землю, а на наши нервы, чтобы у нас было постоянное ощущение тревоги". И эти нападения имеют целью ослабить Украину, чтобы принудить ее к уступкам.
"Сейчас единственный повод для паники – если после восьми лет войны мы будем поддаваться ей: снимать со счетов деньги, разбирать все с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам нужно выдохнуть", – призвал украинский лидер.
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Зеленский также призвал украинцев не скупать гречку, а журналистов – быть средством информации, а не массовой истерии. Он добавил, что партнеры Украины должны не только говорить, что может сделать Россия, но и рассказывать, что ей за это будет.
И без абстрактных "Им это так не сойдет с рук", а называя конкретные меры, на которые готов весь мир. Украина не хочет войны, но мы должны всегда быть готовыми к ней,
– подчеркнул президент.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украина имеет не только мощную поддержку партнеров, но и сильную армию.
Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео
Угроза вторжения России: что об этом известно
- О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска возле наших границ.
- Из-за угрозы вторжения и требований России относительно нерасширения НАТО, которые называют "гарантиями безопасности" в течение 10 – 13 января состоялись переговоры российских делегатов с США, НАТО и ОБСЕ.
- По данным американской разведки, Россия активно готовится к провокациям на Донбассе, чтобы оправдать свое вторжение в Украину, которое возможно уже этой зимой.
- Россия всячески отрицает свои агрессивные намерения, хотя кремлевские пропагандисты с экранов открыто говорят о возможности ввода войск на нашу территорию.
- Масла в огонь добавило еще и то, что в нашу страну прибыли канадские спецназовцы, чтобы разработать план эвакуации своих дипломатов из Украины. Давид Арахамия утверждает, что западные СМИ нагнетают ситуацию относительно военной угрозы со стороны России. Информацию о вероятной эвакуации российских дипломатов политик назвал "вбросом фейков".