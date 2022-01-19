Может ли Кремль решиться на полномасштабное вторжение в Украину и на что он готов пойти ради этого – сайт 24 канала узнавал у экспертов.

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Атмосфера на Донбассе

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что атмосфера на Донбассе сейчас угрожающая и опасная. Однако если говорить о вероятных провокациях от Российской Федерации, то событие против российских военных для Владимира Путина не столь важно, поскольку "на Донбассе их нет".

У них этот догмат вечен. Поэтому организовать какую-то провокацию на оккупированной части Донбасса против российских военных – это фактически разоблачить самих себя. Провокация будет осуществляться в первую очередь против гражданского населения. В частности, против тех, кто в течение этого времени получил российские паспорта.​ Александр Коваленко Военно-политический обозреватель

Обратите внимание! Российская Федерация наращивает свое военное присутствие вблизи границы Украины. По данным разведок разных стран, Кремль может планировать прямое вторжение на территорию Украины. РФ открещивается от обвинений и "переводит стрелки" в эскалации ситуации на НАТО. Аналитики предполагают, что Путин формально может использовать какую-то провокацию как повод для вторжения.

Специалист добавил, что в конце 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу ретранслировал фейк о том, что "Вооруженные Силы Украины применяют на Донбассе химическое оружие". Поэтому "марионетки оккупационных сил на Донбассе, в частности, так называемое руководство так называемых "ЛДНР", а также пропагандистские СМИ – российские и локальные, ретранслируют его постоянно". Никакой фактажности и подтверждения этому нет. Поэтому этот фейк без проблем на протяжении восьми лет уже развеивался. Сейчас он выходит совсем на другой уровень, на уровень министра обороны. Это, фактически, официальный представитель высокого раунда, который несет такую чушь. О чем это говорит? Это говорит о том, что если человек ретранслирует фейк такого уровня, то какая-то провокация подобного рода может иметь место,

– уверен Александр Коваленко. По его мнению, это может быть сделано для того, чтобы потом российская сторона заявила, что она якобы предупреждала о "какой-то химической атаке". Вторым этапом может стать привлечение каких-то сил. Условно их можно назвать "миротворческими" для так называемой "защиты российских граждан" на временно оккупированных территориях Донбасса. Лукашенко может создать прецедент из разряда casus belli Второй важный элемент прозвучал из уст Александра Лукашенко, который заявил, что к границам с Беларусью подтягиваются подразделения Национальной гвардии из "националистов-радикалов". Самопровозглашенный президент довольно часто рассказывает, что "Беларуси угрожают какие-то там радикалы, националисты и фашисты из стран Балтии, Украины, Польши". Однако в сегодняшних условиях эту риторику надо совсем по-другому воспринимать. Беларусь в прошлом году уже показала, что она может стать эпицентром целого гуманитарного кризиса для Европы. И, фактически, если она не боится уже в открытую играть в такую "страну-террориста" на побегушках у Москвы, то она аналогично может создать прецедент из разряда casus belli именно на границе с Украиной с жертвами среди, например, белорусских пограничников, рядовых граждан или военных,

– добавил военно-политический обозреватель.



Военно-политический обозреватель Александр Коваленко / Фото из Фейсбука эксперта

По его словам, в этом и заключается проблематика, потому что в таком случае Лукашенко может обратиться за помощью к России в рамках ОДКБ и обвинить Украину в каких-то агрессивных действиях против Беларуси.

Он может привлечь инструмент ОДКБ для предотвращения какого-то эфемерного вторжения. Не факт, что другие страны-члены ОДКБ поддержат в этом вопросе Россию и Беларусь, но это уже и не важно. Важен тот факт, что в качестве основных пробивных сил могут быть использованы Вооруженные Силы Российской Федерации,

– уточнил он.

Провокации могут быть разными

Украинский политолог и общественный деятель, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение", эксперт в сфере международных отношений, развития гражданского общества Александр Сушко заявил, что все сценарии развития действий Москвы неразрывно связаны с планом давления на международное сообщество и Украину для получения определенных уступок.