Может ли Кремль решиться на полномасштабное вторжение в Украину и на что он готов пойти ради этого – сайт 24 канала узнавал у экспертов.
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Атмосфера на Донбассе
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что атмосфера на Донбассе сейчас угрожающая и опасная. Однако если говорить о вероятных провокациях от Российской Федерации, то событие против российских военных для Владимира Путина не столь важно, поскольку "на Донбассе их нет".
У них этот догмат вечен. Поэтому организовать какую-то провокацию на оккупированной части Донбасса против российских военных – это фактически разоблачить самих себя. Провокация будет осуществляться в первую очередь против гражданского населения. В частности, против тех, кто в течение этого времени получил российские паспорта.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко / Фото из Фейсбука эксперта
По его словам, в этом и заключается проблематика, потому что в таком случае Лукашенко может обратиться за помощью к России в рамках ОДКБ и обвинить Украину в каких-то агрессивных действиях против Беларуси.
Он может привлечь инструмент ОДКБ для предотвращения какого-то эфемерного вторжения. Не факт, что другие страны-члены ОДКБ поддержат в этом вопросе Россию и Беларусь, но это уже и не важно. Важен тот факт, что в качестве основных пробивных сил могут быть использованы Вооруженные Силы Российской Федерации,
– уточнил он.
Провокации могут быть разными
Украинский политолог и общественный деятель, исполнительный директор Международного фонда "Возрождение", эксперт в сфере международных отношений, развития гражданского общества Александр Сушко заявил, что все сценарии развития действий Москвы неразрывно связаны с планом давления на международное сообщество и Украину для получения определенных уступок.
Понятно, что мы точно не знаем, является ли план получения уступок основным сценарием или основным сценарием являются непосредственно атаки против Украины. Но по крайней мере эти два процесса развиваются параллельно.
Если говорить о сценариях провокации от России, то они могут быть разными: атака на российских военных или гражданских, на транспортную инфраструктуру, жилую или какую-то другую. По мнению эксперта, провокации в отношении российской армии менее вероятные, чем атака на гражданских или инфраструктуру.
Они могут взорвать и жилой дом, и газопровод. Сделать это могут и на временно оккупированной территории Донбасса, а могут даже в Москве. Они так начинали чеченскую войну. Это определенный код и обычная модель – взорвать жилые дома, чтобы оправдать войну. Путин с этим к власти пришел,
– рассказал политолог.
Политолог отметил, что провокации от России могут быть разными / Фото из Фейсбука эксперта
Лукашенко играет "по нотам Путина"
В Беларусь начали прибывать подразделения Вооруженных сил Российской Федерации для участия в военных учениях "Союзная решимость – 2022", которые состоятся с 10 по 20 февраля. По данным Минобороны Беларуси, во время учений отработке подлежат следующие вопросы:
- усиление участков государственной границы на возможных направлениях незаконного проникновения на территорию Республики Беларусь вооруженных групп боевиков;
- перекрытие каналов доставки оружия, боеприпасов и других средств;
- поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника в назначенных зонах ответственности;
- организация взаимодействия и всестороннего обеспечения.
Военная техника / Фото Минобороны Беларуси
Поскольку учения сами по себе уже предусматривают определенный контингент в повышенной боевой готовности на том участке и в том направлении, где они проходят. К тому же в рамках учений могут быть осуществлены разного рода провокации, в которых могут обвинять каких-то "агентов НАТО, СБУ, разведки Украины".
Может и не рассматриваться вариант с провокацией. Но может создаться текущая ситуация, которая сложится в результате какого-то чрезвычайного происшествия. Поскольку известно, что во время учений в России и в Беларуси, особенно во время общих, возникают различного рода инциденты, в том числе с гибелью военных. И, например, чтобы не взять вину на себя, в этом автоматически могут обвинить какую-то третью сторону, в частности, и Украину,
– уточнил Коваленко.
Александр Сушко отметил, что совместные учения Беларуси с Россией – это прежде всего запугивание, демонстрация того, что Путину удалось окончательно покорить Беларусь и фактически заставить выполнять свою внешнеполитическую программу.
Политолог напомнил, что долгое время Лукашенко держался в стороне и даже пытался стать посредником, поэтому возникли Минские договоренности в свое время. Сейчас он попал в такую ситуацию, когда шансов на самостоятельную игру у него не осталось, и он играет "по нотам Путина". Понятно, что одной из составляющих является участие в "игрой оружием", угрозах и агрессивном поведении.
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