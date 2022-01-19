Глава фракции "Слуга народа" подчеркнул, что угроза есть всегда. Однако он считает, что ситуация такая же, как и во время эскалации весной 2021 года.

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Арахамия добавил, что профильный комитет Рады регулярно общается с министром обороны, Генштабом. Потому причин для панических настроений в обществе нет.

Страдает экономика

По словам чиновника, идет большой переговорный процесс, чтобы избежать войны в Европе. Арахамия признает, что от России можно ожидать "любых сюрпризов". Следует быть готовым ко всему, но не стоит разводить панику.

Зачем нагнетают западные СМИ? Сложно сказать... Когда начинают вбрасывать фейки, что российское посольство отзывает семьи, мы же видим, как это уже влияет на экономическую ситуацию,

– сказал Арахамия.

Он добавил, что "вторжения России может не быть, а экономика ляжет".

Что известно о возможной эвакуации дипломатов

Издание The New York Times написало, что в начале января Россия начала вывозить своих дипломатов и их семьи из Украины. Якобы "эвакуировали" уже около 30 человек.

Москва сразу после публикации опровергла информацию. Там говорят, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Кремль в традиционной риторике назвал такие заявления "провокацией".

В украинском МИД отметили, что ничего не знают о намерениях России "эвакуировать" своих дипломатов.

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