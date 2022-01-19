Глава фракції "Слуга народу" наголосив, що загроза є завжди. Однак він вважає, що ситуація така ж, як і під час ескалації навесні 2021.
До теми Росія назвала "провокацією" заяви США про евакуацію дипломатів з України
Арахамія додав, що профільний комітет Ради регулярно спілкується з міністром оборони, Генштабом. Тож причин для панічних настроїв у суспільстві немає.
Страждає економіка
За словами чиновника, триває великий переговорний процес, щоб уникнути війни в Європі. Арахамія визнає, що від Росії можна очікувати "будь-яких сюрпризів". Слід бути готовими до всього, але не варто розвивати паніки.
Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати... Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо, як це вже впливає на економічну ситуацію,
– сказав Арахамія.
Він додав, що "вторгнення Росії може не бути, а економіка ляже".
Що відомо про ймовірну евакуацію дипломатів
- Видання The New York Times написало, що на початку січня Росія почала вивозити своїх дипломатів та їхні сім'ї з України. Нібито "евакуювали" вже близько 30 людей.
- Москва одразу після публікації заперечила інформацію. Там стверджують, що посольство у Києві працює у штатному режимі.
- Кремль у традиційній риториці назвав такі заяви "провокацією".
- В українському МЗС зазначили, що нічого не знають про наміри Росії "евакуювати" своїх дипломатів.
До теми – Кремль нібито готується евакуйовувати своїх дипломатів з України: