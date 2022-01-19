Там наголосили, що вважають такі висловлювання "провокаціями". Відповідну заяву зробила речниця російського відомства Марія Захарова.

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Захарова поскаржилася на "провокації"

Посадовиця вважає, що Вашингтон не повинен цікавитися справами дипломатичних установ інших країн. При цьому, свою позицію речниця російського МЗС висловлювала у досить грубій формі.

По-перше, яка справа Псакі та США до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це все можна схарактеризувати як провокативну поведінку,

– заявила вона.

Захарова не вперше відзначилася різкою заявою у бік речниці Білого дому. Раніше вона зухвало заявила, що Джен Псакі "підставляє владу США своїми некомпетентними заявами".

Зверніть увагу! За інформацією, якою володіє Білий дім, російська влада готувалася евакуювати сім'ї російських дипломатів з України наприкінці грудня й на початку січня.

Росія нібито вивозить дипломатів з України: що відомо

Видання The New York Times написало, що на початку січня Росія почала вивозити своїх дипломатів та їхні сім'ї з України. Мовляв, додому вже повернулися до 30 людей.

Втім, Москва все заперечує. Там стверджують, що посольство у Києві працює у штатному режимі.

Відреагували на цю інформацію й в українському МЗС. У відомстві нічого не знають про наміри Росії щодо евакуації своїх дипломатів.

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