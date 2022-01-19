Там наголосили, що вважають такі висловлювання "провокаціями". Відповідну заяву зробила речниця російського відомства Марія Захарова.
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Захарова поскаржилася на "провокації"
Посадовиця вважає, що Вашингтон не повинен цікавитися справами дипломатичних установ інших країн. При цьому, свою позицію речниця російського МЗС висловлювала у досить грубій формі.
По-перше, яка справа Псакі та США до того, що відбувається з посольствами інших країн? Це все можна схарактеризувати як провокативну поведінку,
– заявила вона.
Захарова не вперше відзначилася різкою заявою у бік речниці Білого дому. Раніше вона зухвало заявила, що Джен Псакі "підставляє владу США своїми некомпетентними заявами".
Росія нібито вивозить дипломатів з України: що відомо
- Видання The New York Times написало, що на початку січня Росія почала вивозити своїх дипломатів та їхні сім'ї з України. Мовляв, додому вже повернулися до 30 людей.
- Втім, Москва все заперечує. Там стверджують, що посольство у Києві працює у штатному режимі.
- Відреагували на цю інформацію й в українському МЗС. У відомстві нічого не знають про наміри Росії щодо евакуації своїх дипломатів.
ЗМІ про можливу евакуацію російських дипломатів: дивіться відео