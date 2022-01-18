Такою інформацією з The New York Times поділився високопоставлений український чиновник з органів безпеки. Евакуація начебто відбулась 5 січня.
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Діти та дружини дипломатів залишили українську територію, – ЗМІ
В основному діти та дружини дипломатів в автобусах вирушили до Москви. У наступні кілька днів Україну залишили ще близько 30 осіб. У 2 інших консульствах дипломатам теж сказали підготуватись до виїзду.
Інформацію про можливу евакуацію раніше підтверджували і у США.
У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд готувався до евакуації членів сімей дипломатів посольства Росії в Україні наприкінці грудня та на початку січня,
– повідомив один американський чиновник.
У Росії цю інформацію спростовують
Як повідомляє ТАСС, російське міністерство закордонних справ одразу після публікації NYT спростувало цю інформацію. У МЗС держави-агресорки кажуть, що посольство у Києві працює у штатному режимі.
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Що казали у МЗС Росії про можливий напад:
- Сергій Лавров запевнив, що дані про можливий напад Росії є "дезінформацією".
- МЗС Росії знову повторює, що в 2014 році в Україні стався "держпереворот".
- При цьому Лавров побідкався, що Захід виконує усі "хотілки" України.
- У державі-агресорці переконані, що НАТО спеціально "заманює" країни Скандинавії.
Про результати засідання Ради Росія – НАТО: дивіться у WTF